Enerji tasarrufu: Fransa’da klimalı dükkanlar kapılarını kapamak zorunda kalacak

9 dakika önce

Elsa Maishman, BBC News

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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, klimalı dükkanların kapılarını kapamak zorunda kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırma getirileceğini duyurdu.

Enerji tasarrufunu artırmak için alınan bu önlemleri ihlal eden dükkanlara 750 euroya kadar para cezası verilecek.

Avrupa’da enerji fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından büyük bir artış gösterdi.

Pannier-Runacher, bazı mağazaların bir yandan klimayı, diğer yandan da kapılarını açmasının “absürt” olduğunu söyledi.

Fransız bakan bu konudaki iki kararnamenin birkaç gün içinde yayımlanacağını belirtti ve ekledi:

“Ne büyüklükte olursa olsun ışıklandırılmış reklamlar gece 1 ile sabah 6 arasında aydınlatılamayacak.”

Ülkede neon tabela yasağı nüfusu 800 binden az yerlerde uygulanıyor.

Havalimanları ve tren istasyonları ise bu kararın dışında tutuluyor.

Enerji şirketi Shell, Rusya’dan AB’ye giden gazın azaltılması nedeniyle bu kış Avrupa Birliği’nde enerji kesintileri yaşanmayacağının garantisi olmadığını açıklamıştı.