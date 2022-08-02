Beyonce, tepkilerin üzerine yeni şarkısını tekrar kaydedecek

2 Ağustos 2022, 19:48 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Mark Savage, BBC Müzik Muhabiri

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Beyoncé'nin geçtiğimiz hafta çıkan son albümünde yer alan Heated şarkısında kullandığı bir kelimenin tepki çekmesi üzerine şarkıyı yeniden kaydedeceği açıkladı.

Engelli haklarıyla ilgili kampanyalar düzenleyen kurumlardan ve kişilerden tepki gelmesi üzerine şarkıcının halkla ilişkiler ekibi şarkının sözlerinin değiştirileceğini belirtti.

Yapılan açıklamada 'kötü niyetle davranılmadığı ve bu kelimenin ABD'de farklı anlamlarda kullanıldığı' vurgulandı.

Renaissance adlı albümde yer alan ve Beyoncé'nin Kanadalı yıldız Drake'le birlikte yazdığı Heated şarkısında bazen argo olarak aşağılama amacıyla kullanılan "spaz" kelimesi iki kez geçiyor.

Spaz, beynin hasar görmesinden kaynaklanan bir fiziksel engellilik durumu olan Serebral Palsi'den doğan bir kelime.

Tıpkı Türkçe'de aşağılama amacıyla "spastik" kelimesinin kullanılması gibi olumsuz bir anlam yaratabiliyor.

Daha birkaç hafta önce ABD'li şarkıcı Lizzo GRRRLS şarkısında aynı kelimeyi kullandığı için özür dilemişti.

Engelli avukatı Hannah Diviney BBC'ye, bu olaydan sonra Beyoncé'nin yeni şarkısının "bir tokat gibi çarptığını" söyledi ve, "Lizzo'yla anlamlı bir ilerleme kaydettikten sonra hala bu konuşmanın yapılmasından dolayı son derece yorgun ve bunalmış olduğunu" ekledi.

Engelli derneği Scope, Beyoncé'den şarkıyı tekrar kaydetmesini istemişti.

Medya yöneticisi Warren Kirwan, "Kelimeler önemli çünkü engelli insanların her gün karşılaştığı olumsuz davranışları güçlendiriyorlar" dedi.

BBC engellilik muhabiri Nikki Fox, "Bu çok can sıkıcı çünkü çok akılda kalıcı. Ancak korkunç bir kelime" diyor. Bu kelimenin İngiltere'de asla bu anlamda kullanılmadığını ekliyor.

Ayrıca kaydın pek çok kişinin elinden geçtiğini ve hiçbirinin durumun farkına varmamasının, özellikle de Lizzo olayının ardından aynı kelimeyi hala kullanmalarının hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

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Benzer yorumlar, albümün yayımlandığı Cuma gününden beri sosyal medyada da paylaşıldı.

Epilepsi kampanyacısı @theblackgirlwarrior TikTok'ta, "Eğer Beyoncé içinde aynı kelimenin bulunduğu şarkısını piyasaya sürebiliyorsa Lizzo'nun şarkı sözlerini değiştirmesinin anlamı neydi?" diye sordu. Engelliler için bu kelimenin her zaman kırıcı olacağını belirtti.

Beyoncé hayranlarından bazıları bu kelimenin ABD'de "çıldırmak" ya da "delirmek" gibi anlamlarda da kullanıldığını belirtiyor. Ancak bu tabirler de ruh sağlığı sorunu yaşayan insanlar için oldukça hassas.

Otizm avukatı Callum Stephen da Twitter'da, Lizzo olayının ardından bu kelimenin engelliler için ne kadar kırıcı olduğunu Beyoncé'nin takımından kimsenin fark etmemiş olmasına inanamadığını yazdı.

Engelli bir kişi olarak çocukken sık sık bu kelimeye maruz kaldığını, Beyoncé'nin şarkısında kullanmasına karşı söyleyecek kelime bulamadığını doğrudan Beyoncénin Twitter hesabına yazan klarinet sanatçısı Tara Allen, "Bu topluluğu kırdın, özür dile ve değiştir" sözlerini ekledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kelis

Telif hakları eleştirisi

Heated, Beyoncé'nin yedinci ve son stüdyo albümünden eleştirilere konu olan tek şarkı değil.

Geçtiğimiz hafta R&B yıldızı Kelis de, albümdeki Energy şarkısında, onunla özdeşleşmiş parçası Milkshake'e kendisinden habersiz şekilde atıfta bulunulduğunu öğrendiğinde Beyoncé'yi hırsızlıkla itham etti.

Kelis, kendisine önceden haber verilmediğini söyledi. Bunu saygısızlık olarak değerlendirdi, Instagram'dan "Zor değil. Benimle iletişime geçebilirdi, değil mi?" diye sordu.

Kelis şarkının söz yazarı olmadığından telif haklarına sahip olmadığı için Beyoncé'nin atıfta bulunmak adına Kelis'ten izin alması gerekmiyor.

Onun yerine şarkının yazarı ve yapımcısı olan Pharrell Williams ve Chad Hugo'dan izin alındı, ikisi de Energy şarkısından olması gerektiği gibi telif ücreti alıyor.