Modern popülizmin mimarlarından George Birnbaum, Orban ve Netanyahu'nun seçimi kazanmasını nasıl sağladı?

Kaynak, George Birnbaum

Yazan, Nick Thorpe

Unvan, BBC Doğu Avrupa Muhabiri

8 saat önce

Modern popülizmin mimarlarından George Birnbaum, "Bir düşmanınızın olması iyidir. Herkes tarafından sevilen birini çok nadir bulursunuz" diyor.

30 yıldır siyasi danışmanlık yapan Birnbaum, Benjamin Netanyahu'nun 1996'da İsrail'de ve Viktor Orban'ın ise 2010'da Macaristan'da sürpriz bir şekilde iktidara gelmesine yardımcı oldu.

Birçok ülkede müşterileri var ve bugünlerde New York, Dubai ve Harare arasında seyahat ediyor.

George Birnbaum, 1972'de Richard Nixon'ın ve diğer Cumhuriyetçi liderlerin iktidara gelmesine yardım ederek ABD'de siyasi kampanya sanatını yeniden icat eden parlak bir matematikçi olan akıl hocası ve merhum iş ortağı Arthur Finkelstein’ın yetiştirdiği kişilerden biri olarak ün kazandı.

Finkelstein, 1970 tarihli bir notunda, "Seçimi sizin işinize en iyi gelen konu etrafında kutuplaştırmaya çalışmalısınız, örneğin New York’ta uyuşturucu, suç, ırk..." diye yazmıştı:

"Rakibiniz kutuplaştırma girişimini ele geçirdiğinde, başınız belada demektir."

İkili, görevdeki Başbakan Şimon Peres'in selefi Yitzhak Rabin'in öldürülmesinden sadece aylar sonra, Benjamin Netanyahu'nun İsrail'deki ilk seçim zaferiyle dramatik bir başarı yaşadı.

Filistinlilerle barış görüşmelerine ilişkin, "Peres Kudüs'ü bölecek" gibi sloganlar seçmenleri heyecanlandırdı.

“Doğru muydu?” diye soruyorum.

Bugün, "'Kudüs'ün ortasında bir çizgi olsa da olmasa da, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum" diye itiraf ediyor:

"Ancak belediyenin belirli bölgeleri vardı. Barış anlaşmasının bir parçası olarak Filistin Yönetimi’ne verilmesi tartışılıyordu."

Kaynak, GEORGE BIRNBAUM Fotoğraf altı yazısı, George Birnbaum, 27 yıl önce Netanyahu'nun kampanyasını şekillendirenlerden biriydi

2008'de, iki yıl sonra Macaristan’da ezici bir zafer kazanacak sağcı Fidesz Partisi’nin lideri Viktor Orban'ı için çalışmaya başladılar.

Üç yıl sonra, ufukta yeni seçimler belirirken, karar verildi: Viktor Orban'ın yeni bir düşmana ihtiyacı vardı - Macarlara korkmaları söylenen bir adam.

Çok sayıda kamuoyu araştırmasından sonra ikili, o zamanlar 85 yaşındaki Macaristan doğumlu ABD'li milyarder ve hayırsever George Soros'u mükemmel bir hedef olarak gördü. Viktor Orban o zamandan beri onu karaladı.

George Birnbaum bana "George Soros iyi bir hedefti" diyor, "Çünkü Macaristan'da yeterli sayıda kişi bu milyarderin, neredeyse Oz Büyücüsü gibi, perde arkasında siyaseti ve politikayı kontrol ettiği fikrinden hoşlanmadı.”

Peki bu gerçek miydi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, George Soros son yıllarda Yahu karşıtı komplo teorilerinin merkezi haline geldi

George Birnbaum'un Viktor Orban için çalışmayı bıraktığı 2015’te, Macaristan Başbakanı yeni bir düşman keşfetti: Müslüman göçmenler.

Ve o yılın Eylül ayında George Soros, AB'nin çok sayıda sığınmacıyı kabul etmesini önerdiğinde, Macar lider "bir Soros planını" işaret etmekte gecikmedi.

Her ne kadar mantıksız olsa da Yahudi hayırsever, Hıristiyan Avrupa'yı Müslüman göçmenlerle yok etme planı yapmakla suçlandı ki bu fikir, Avrupa siyasetinin aşırı sağ kanadında halihazırda "Büyük Yer Değiştirme Teorisi" olarak zemin kazanmaya başlamıştı.

Göçmenler; Yahudilerin veya Romanların yerini alarak birçok Macar'ın dünyayı algılayışındaki korkulan "öteki" haline geldi. Ve George Soros'un şeytanlaştırılması Macaristan'dan tüm dünyaya yayıldı.

Viktor Orban, 2022'de ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Cumhuriyetçilere "Düşmanlarınıza isimleriyle hitap etmekten korkmayın. Onlar asla merhamet göstermeyeceklerdir. Bir an için George Soros'u düşünün" dedi.

Macar lider Amerikalı ev sahiplerine "George Soros'u çok iyi tanırım. O benim düşmanım. Yaptığımız hiçbir şeye inanmıyor" sözleriyle seslendi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Viktor Orban, Teksas'ta Amerikalı muhafazakarlara seslendi

George Birnbaum'un eşi Ukraynalı ve çift, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun yakın arkadaşları olarak sık sık Ukrayna'yı ziyaret ediyor.

Geçen yıl Ukrayna'ya asker gönderen Rusya lideri Vladimir Putin'in liberalizmin miadını doldurduğunu söylediğine dikkat çekiyorum. Rus lider; liberal Batı, çok kültürlülük, göç ve insan hakları konularındaki sorunlara işaret etme fırsatını kaçırmıyor.

Bu, Ukrayna'nın katılmaya çalıştığı Batı değil mi? Hani George Soros’un inandığı?

George Birnbaum, Ukrayna'daki savaşın "bize özgürlüğün ve demokrasinin neden önemli olduğunu hatırlattığını" belirtiyor.

Sokakta George Soros ile karşılaşsa onu bir içki içmeye davet edeceğini söylüyor:

"Pek çok konuda anlaşamıyoruz... Ama Batı demokrasisinin, liberal demokrasinin geleceğini nerelerde gördüğümüzü öğrenmek istiyorum.

"Solun ilerici liberalizmi veya şu anda var olan aşırı sağcı izolasyonist muhafazakarlık olsun, her iki taraftaki aşırı uçlarla sorunum var."

Viktor Orban'a gelince, son konuşmalarından bu yana yaklaşık on yıl geçtiğini söylüyor. Tanıştıklarında ona hayran kalmış:

“Entelektüel olarak çok zeki bir birey, ekonomi ve diğer politika alanları hakkında derin bilgiye sahip biri... ve bu nadirdir.”

Şimdi ise Viktor Orban'ın gereğinden uzun süredir iktidarda olduğuna inanıyor.

Ocak 2015'te Macar lider, "her göçmenin potansiyel bir terörist olduğunu" öne sürdü.

Temmuz 2022'ye kadar destekçilerine, “Birbirimize karışmaya hazırız, ancak karışık ırklardan bir halk olmak istemiyoruz" demişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Macaristan'da göçmen karşıtlığı son yıllarda yükseldi

George Birnbaum her iki söyleme de şiddetle karşı çıkıyor.

Onu eleştirener, siyasette kutuplaşmayı körüklediğini söylüyor - peki bunun panzehiri nedir?