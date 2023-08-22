Wagner lideri Prigojin isyandan bu yana ilk kez görüntülü konuşma kaydı yayınladı

Kaynak, TELEGRAM/GREY ZONE Fotoğraf altı yazısı, Yevgeni Prigojjin

bir saat önce

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojjin, Rusya'daki başarısız isyanından bu yana ilk kez görüntülü konuşma kaydı yayınladı. Görüntüler, nerede olduğu bilinmeyen Prigojjin’in Afrika'da olabileceğine işaret ediyor.

BBC videonun nerede çekildiğini belirleyemedi.

Wagner grubuna bağlı Telegram kanallarında yayınlanan videoda Prigojjin, kamuflaj kıyafetlerle görülüyor ve Prigojjin grubun Afrika'yı "daha özgür" hale getirdiğini söylüyor.

Wagner'in kazançlı ticari çıkarlara sahip olduğu kıtada binlerce savaşçısının olduğuna inanılıyor.

Prigojjin'in askerleri, insan hakları gruplarının ve Birleşmiş Milletler’in onları savaş suçu işlemekle suçladığı Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR) gibi ülkelerde bulunuyor.

İngiltere geçen ay Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki operasyonlarını yürüten iki kişiye, işkence yaptıkları ve sivilleri öldürdükleri gerekçesiyle yaptırımlar uyguladı.

Wagner savaşçıları ABD tarafından kıtadaki yasadışı altın anlaşmalarıyla kendilerini zenginleştirmekle de suçlanıyor.

Videoda Prigojin, Wagner'in maden aramanın yanı sıra İslamcı militanlar ve diğer suçlularla da savaştığını söylüyor.

Prigojin'in "Çalışıyoruz. Sıcaklık +50 - her şey istediğimiz gibi. Wagner PMC keşif ve arama faaliyetleri yürütüyor, Rusya'yı tüm kıtalarda daha büyük, Afrika'yı daha özgür kılıyor" dediği duyuluyor.

"Adalet ve mutluluk; Afrika halkı için, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), El Kaide ve diğer haydutların hayatlarını bir kabusa dönüştürüyoruz."

Prigojin kayıtta Wagner'in işe alım yaptığını ve grubun "belirlenen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini" söyledi.

Prigojjin, geçen ay St Petersburg'da düzenlenen Afrika-Rusya zirvesi sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti’nin devlet başkanı danışmanlarından Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken fotoğraflandı.

Kaynak, DMITRY SYTYY Fotoğraf altı yazısı, Prigojjin, geçen ay St Petersburg'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nin devlet başkanı danışmanlarından Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken fotoğraflandı

Prigojin, Haziran ayında sadece 24 saat süren isyana liderlik ettiğinden beri kamu önüne pek çıkmıyor.

Yaklaşık 5.000 Wagner askeri, Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve ordu liderliğini ortadan kaldırma amacıyla Moskova'ya doğru hareket etmişti.

Ancak Prigojin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Kremlin ile yapılan müzakerelerin ardından ilerleyişini durdurdu.

İsyanı sona erdirmeye yönelik bir anlaşma kapsamında Prigojin'e yönelik suçlamalar düşürüldü ve kendisine Belarus'a gitmesi teklif edildi.

Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında Ukrayna’daki savaşın gidişatı konusunda halkın gözü önünde bir çekişme yaşanmıştı. Prigojin, defalarca bakanlığı grubuna mühimmat sağlamamakla suçladı.

Prigojin, Wagner grubunu 2014 yılında kurduğunu söylüyor. Sabıka kaydı olan zengin bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e yemek hizmeti sağladığı için "Putin'in şefi" olarak anılıyor.

Wagner'in 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği düşünülüyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Wagner'in tahminen 5.000 savaşçısı vardı; bunların çoğu Rusya'nın elit alaylarından ve özel kuvvetlerinden eski askerlerdi.