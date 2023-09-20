İspanya kadın futbol takımı 'zorla öpme skandalı' ardından başlattığı boykota son verdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İspanya Spor Bakanı Victor Franco gazetecilerin sorularını yanıtladı

3 saat önce

İspanya'nın spordan sorumlu devlet bakanı Victor Franco, Dünya Kupası töreninde İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales'in şampiyon milli takımın bir oyuncusunu dudaklarından zorla öpmesi üzerine maçlara çıkmayacaklarını açıklayan kadın oyuncuların çoğunun bugün boykota son verdiğini söyledi.

Bakan Franco, 7 saatten fazla süren görüşmelerden sonra Çarşamba sabaha karşı bir anlaşma sağlandığını, ulusal futbol federasyonunun kendi içinde "hızla ve temelli" değişikler yapmaya kararlı olduğunu, oyunculara verilen sözlerin ve yarın resmen imzalanacak olan anlaşmanın takibi için ortak bir komisyon kurulacağını da açıkladı.

Milli takımın bu ayki Uluslar Ligi karşılaşmaları için isimleri açıklanan 23 oyuncusundan ikisi, Mapi Leon ve Patri Guijarro takımdan turnuva öncesi ayrılmışlardı.

Kalan oyuncular ise Kupa Töreni'nde Rubiales'in futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi ardından boykot başlattıklarını, maçlara çıkmayacaklarını açıklamıştı.

İspanyol Bakan kampa girmeyi reddeden ve daha köklü itirazları olduğunu söyleyen Leon ve Guijarro'ya ceza verilmeyeceğini, kararlarına saygı duyulduğunu da söyledi.

Takımın yeni menajeri Montse Tome, Hermoso'yu da "korumak" amacıyla takım dışı bıraktığını açıkladı.

İspanya Kadın Milli Futbol takımı 20 Ağustos'ta İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası'nı kazanmış fakat zaferleri Rubiales'in maçtan sonraki tören sırasındaki kutlamalar ve tören sırasındaki davranışlarının gölgesinde kalmıştı.

İspanya kadın futbol milli takımının 22 Eylül Cuma günü İsveç, 26 Eylül günü ise İsviçre ile maçı var.

Zorla öpme skandalı ardından gösterilen tepkiler, önce futbolcu Jenni Hermoso'yu rızasıyla öptüğünü söyleyerek kendisini savunan Rubiales'in geçen hafta istifa etmek zorunda kalması ve "cinsel saldırı" suçlamasıyla savcılar tarafından mahkemeye başvurulmuştu.

Dosyayı incelemeyi ve ifade almayı sürdüren hakimin dava açıp açmama konusunda karar vermesi bekleniyor.

Şikayetçi olan Jenni Hermoso, rızası olmadan zorla öpüldüğünde ısrar ediyor.