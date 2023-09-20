Hollanda’da belediyelerin dışında, hükümetin de camileri ve Müslümanları gizlice soruşturduğu ortaya çıktı

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Hollanda’da belediyelerin yanı sıra, Sosyal İşler Bakanlığı’nın da ülkedeki camiler ile Müslüman toplumu hakkında gizli araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, Müslüman topluluğu ve ibadethanelerin gizlice soruşturulmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Hollanda’da 2021 yılında ortaya çıkan, Müslüman toplumu ile gizli araştırmanın, sadece belediyelerle sınırlı olmadığı belirlendi.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Van Gennip, Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği mektupta, bakanlığının da, ülkedeki camiler ve Müslüman toplumu ile ilgili gizli soruşturma yaptığını açıkladı.

Karien van Gennip, bakanlığına bağlı birimlerin, "Hollanda’daki Müslüman topluluklar içindeki kişileri, kuruluşları ve ağları sessizce araştırdığını” tespit ettiğini bildirdi.

Hollandalı bakana göre, 2019 yılına kadar süren gizli araştırma, çoğunlukla Selefileri hedef aldı.

Soruşturma yönteminin "şeffaf olmadığını” belirten van Gennip, bunun tam olarak nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi vermedi.

Van Gennip’in ifadesine göre, bakanlığın, Hollanda’daki Müslümanlar ile kişisel verilerin işlendiği camiler hakkında yürüttüğü soruşturmanın hukuki dayanağı bulunmuyordu.

"Dini inanç, davranış veya ifadeleri" gibi mahremiyet açısından hassas verilerin, bu kişilerin izni olmadan kaydedildiğini vurgulayan Bakan van Gennip, "Bundan derin üzüntü duyuyorum ve gelecek açısından bundan dersler çıkarıyorum” dedi.

Hollanda’da yayımlanan NRC gazetesi iki yıl önce, ülkedeki 10 belediyenin, camiler ve Müslüman toplumunun gizlice araştırıldığını ortaya çıkarmıştı.

Gazete, Hollanda belediyelerinin, "topluma tehlike oluşturabilecek radikal eğilimler" konusunda gizli soruşturma yapması için NTA adlı şirketle anlaştığını belgeledi.

'Toplanan veriler imha edilecek'

Belediyelerin, Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü’nün (NCTV) tavsiyesi üzerine, gizli soruşturma yaptığı belirtilmişti.

Gizli soruşturmanın ortaya çıkarılması, Hollanda’daki Müslümanlar arasında yoğun tepkiye neden oldu.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Müslüman toplumu ile hükümet arasındaki güveni yeniden tesis etmek için, bu kesimle görüşmeleri de içeren yeni bir süreç başlattı.

Bakan van Gennip, bu süreç kapsamında kaleme aldığı mektupta, şimdi bizzat hükümetin Müslümanlara karşı ayrımcılığı teşvik ettiğini dile getirdi .

Hollandalı bakan, hükümetin "gizli soruşturma ile geniş Müslüman gruplarının damgalanmasına istemeden de olsa katkıda bulunduğunu" vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler Bakanı van Gennip, Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele için bu olguya daha fazla dikkat edilmesi ve yeniden incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Van Gennip’e göre, gizli soruşturma sonucu toplanan kişisel veriler, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren imha edilecek.

Hükümet, hakkında gizli veri toplanıp toplanmadığını öğrenmek isteyenlerin ise, bizzat bakanlığa başvurmasını istiyor.

Ancak NRC gazetesi, savcılığın

“hükümetin haklarında yasa dışı olarak bilgi toplanan vatandaşları bilgilendirmek zorunda olduğu” yönündeki tavsiye kararını anımsatarak, hükümetin buna aykırı davrandığına işaret ediyor.