Sırp lider Milosevic’i yargılayan Sir Geoffrey: Putin bu yıl savaş suçlarından yargılanmalı

33 dakika önce

James FitzGerald | BBC News

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Yugoslavya’nın dağılışı sürecindeki savaş suçları nedeniyle Sırp lideri Sloban Milosevic’i yargılayan İngiliz yargıç Sir Geoffrey Nice, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yıl savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Sir Geoffrey, Putin’in savaş sırasında sivillerin hedef alınmasından sorumlu olduğunu aktardı ve siyasetçilerin bu konuda yeterince açıklama yapmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu ekledi.

Rusya, savaş suçları işlediği iddialarını reddetse de Sir Geoffrey, işgalin insanlığa karşı suç olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Savaşta izlenmesi gereken kurallar, Cenevre Sözleşmeleri gibi uluslararası anlaşmalarla düzenleniyor.

Sivillere zarar vermek de bu suçlar arasında yer alıyor.

Rusya, yalnızca askeri tesisleri hedef aldığını öne sürüyor.

Ukrayna Başsavcılığı ise bugüne kadar 62 bin savaş suçunu belgelediklerini söylüyor.

Bunların içinde 450’den fazla çocuğun öldürülmesi de var.

BBC bu sayıları bağımsız olarak doğrulayabilmiş değil.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, “Balkan Kasabı” lakaplı Milosevic 2006 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti

Sir Geoffrey eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçları için 1998-2006 yılları arasında görev yapan uluslararası mahkemenin başındaydı.

Sloban Milosevic bu mahkemede 2002 yılından itibaren yargılanmış, dava sonuçlanmadan cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Sir Geoffrey, Ukrayna’da işlenen savaş suçlarının emrinin en tepeden onaylandığını, bu yüzden düşük rütbeli askerlerin peşine düşmektense Putin’in yargılanması gerektiğini söyledi.

Davanın ilk fırsatta açılması ve Ukraynalılar tarafından Ukraynaca yürütülmesi gerektiğini belirten Sir Geoffrey, bunun için Putin’in yakalanarak Ukrayna’ya getirilmesine gerek olmadığını da ekledi.

Bu konuda neden adım atılmamış olabileceği sorusuna ise, bir barış anlaşmasının koşulu olarak Putin’e yargılamadan muaf tutulma sözü vermenin siyasetçiler tarafından masada tutulmak isteniyor olabileceğini söyleyerek yanıt verdi.

Sir Geoffrey, böylesi bir barış anlaşmasının Ukrayna halkı için adil olmayacağını vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ukrayna’da işlenen suçları yargılama hakkının olduğunu fakat savaşta Putin’in sorumluluğuna dair bir açıklama yapmadığını savundu.