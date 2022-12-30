'İsrail'in en sağcı hükümetinde' kimler var?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsrail'in 37. hükümeti ülke tarihinin "en aşırı sağcı kabinesi" olarak tanımlanıyor.

32 dakika önce

İsrail’de altıncı Binyamin Netanyahu dönemi dün başladı. Başbakan Netanyahu, 1 Kasım'daki seçimlerin ardından yoğun pazarlıklar sonucu oluşturduğu koalisyon hükümetini kamuoyuna açıkladı. Kabine, "İsrail tarihinin en sağcı hükümeti" olarak nitelendiriliyor.

Netanyahu’nun kabinesinde, geçen yıl vergi kaçakçılığı yaptığını kabul eden bir siyasetçi ve aşırı sağcı isimler var. Bu aşırı sağcı isimlerden biri, birkaç yıl öncesine dek bir camide namaz kılan 29 Filistinliyi öldüren Baruch Golstein’in portresini evine asıyordu.

İşte, İsrail’in 37’inci hükümetinin kilit bakanları:

Eli Cohen, Dışişleri Bakanı

Kaynak, Getty Images

Dört çocuk babası Eli Cohen 2015’te artık olmayan merkez sağcı Kulanu Partisi’nden siyasete girdi. Dört yıl sonra Likud’a katıldı ve Netanyahu 2020’de Cohen’in İstihbarat Bakanı olarak atadı.

Cohen, İsrail’in BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının mimarıydı.

Yoav Galant, Savunma Bakanı

Kaynak, Getty Images

İsrail’in yeni savunma bakanı eski bir general, Netanyahu’nun sıkı bir müttefiki ve işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan, uluslararası hukuka göre yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin savunucusu.

64 yaşındaki Galant, İsrail’in 2005’te Gazze Şeridi’nden çekilmesinde ve Hamas’a karşı 2008-2009’da yapılan “Dökme Kurşun Operasyonunda” komutanlık yaptı.

Galant, 2015’te Kulanu Partisi’nden İskan Bakanlığı yaptı daha sonra ise 2019’da Netanyahu’nun sağcı Likud Partisi'ne katıldı.

Galant, 2019-2021 arasında da hem Göç hem de Eğitim Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Aryeh Deri; Başbakan Yardımcısı, İçişleri ve Sağlık Bakanı

Kaynak, Getty Images

Fas doğumlu Deri, aşırı dinci Şas Partisi’nin kurucularından biri ve tecrübeli bir siyasetçi. 30 yıldır neredeyse aralıksız İsrail Parlamentosu Knesset’in üyesi ve geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Deri geçen yıl vergi kaçırdığını ve 50 bin dolarlık ceza ödemeyi kabul etmiş, milletvekilliğinden de istifa etmişti. Aryeh Deri, daha önce de sahtecilikten hapis yatmıştı.

Ancak Deri son genel seçimlerde tekrar milletvekili seçildi ve birkaç gün önce Knesset, hüküm giyenlerin bakan olmasını engelleyen yasayı değiştirip, Deri’nin bakan olmasının önünü açtı.

Aryeh Deri hem Başbakan Yardımcısı, hem İçişleri Bakanı hem de Sağlık Bakanı olarak görev yapacak.

Koalisyon anlaşmasına göre Deri kabinenin görev süresinin ortasında Maliye Bakanığı olacak ve Başbakan Yardımcılığını da sürdürecek.

Bezalel Smotrich, Maliye ve Savunma Bakanı

Kaynak, Getty Images

Aşırı sağcı Dinci Siyonizm Partisi’nin lideri Bezalel Smotrich, başta Maliye Bakanlığı yapıp, daha sonra görevi Deri’ye devredecek.

Smotrich aynı zamanda, Savunma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan ikinci bakanlık görevinde, işgal altındaki Batı Şeria’da sivil işleri yönetecek.

Itamar Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı

Kaynak, Getty Images

Altı çocuk babası aşırı sağcı politikacı, Nisan 2021’de parlamentoya girdi ve Yahudi Gücü Partisi’nin lideri. İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kenti yakınlarındaki bir Yahudi yerleşiminde yaşayan Ben Gvir, büyük kentler dışında yaşayan İsraillilerden destek alıyor.

Birkaç yıl öncesine kadar salonunun duvarına 1994’te El Halil’deki bir camide namaz kılan 29 Filistinliyi öldüren Baruch Goldstein’in portresini asıyordu.

Yariv Levin, Adalet Bakanı

Kaynak, Getty Images

2009’dan beri Likud milletvekilliği yapan 53 yaşındaki Levin, Netanyahu’nun bir diğer yakın müttefiki.

Avukat olan Levin, adalet sisteminin reformdan geçirilmesini savunuyor ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının aşırı sola bağımlı olduğunu iddia ediyor.

Israel Katz, Enerji Bakanı

Kaynak, Getty Images

67 yaşındaki Likud milletvekili 1998’den bu yana parlamentoda ve daha önce Netanyahu hükümetlerinde, Tarım, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı.

Likud’da Netanyahu’nun olası haleflerinden biri olarak görülüyor.

Nir Barkat, Ekonomi Bakanı

Kaynak, Getty Images

63 yaşındaki iş insanı, bilgisayar virüsü yazılımları satan şirketiyle milyoner oldu ve 2018’e dek 10 yıl boyunca Kudüs Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Belediye Başkanlığı sırasında, kentin ilhak edilen doğusunda büyük inşaat projeleri yapıldı.