Mihail Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor
Steve Rosenberg | Moskova
Paulin Kola | Londra
Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir cenaze töreni düzenleniyor.
Salı günü hayatını kaybeden Gorbaçov’un tabutunun önüne çiçek bırakmak isteyen binlerce kişi, bunun için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.
Tören daha önce Lenin, Stalin ve Brejnev’in de cenaze törenlerinin düzenlendiği Sendikalar Evi’nde yapıldı.
Törene katılan tek yabancı lider ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını engelleyemeyen Gorbaçov için bir devlet töreni düzenlenmiyor.
Bu da Kremlin’in Gorbaçov’un mirasına değer vermediği anlamına geliyor.
Törene Rusya lideri Vladimir Putin’in de “takvimini uyduramadığı için” katılmayacağı açıklanmıştı.
Fakat Putin’in müttefiki, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev törene katıldı.
Pek çok Rus, Gorbaçov’u ekonomik reformlarla kaosa yol açıp SSCB’nin çökmesine yol açmakla suçluyor.
Fakat onun yaptıklarını doğru bulanlar da var.
Liberal politikacı Grigori Yanvlinski onlardan biri.
“Bütün bu insanlar Gorbaçov’a ‘Teşekkürler Bay Gorbaçov. Bize bir şans verdin ama biz bu şansı değerlendiremedik’ demek için burada” diyor.
Gorbaçov’a 1990 yılında “Doğu-Batı ilişkilerindeki radikal değişikliklere verdiği katkı” nedeniyle Nobel Barış Ödülü almıştı.
Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle tören saatleri de uzatıldı.
Gorbaçov - Putin ilişkisi
Putin ve Gorbaçov’un en son 2006 yılında görüştüğü aktarılıyor.
Gorbaçov 2014’te Kırım’ın ilhakını desteklese de bu yıl Rusya’nın işgaline karşı çıktığı söyleniyor.
Putin daha önce Sovyetler Birliği’nin dağılmasının “20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olduğunu” söylemişti.