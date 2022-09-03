Mihail Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor

Tören daha önce Lenin, Stalin ve Brejnev’in de cenaze törenlerinin düzenlendiği Sendikalar Evi’nde yapıldı.

Fakat onun yaptıklarını doğru bulanlar da var.

“Bütün bu insanlar Gorbaçov’a ‘Teşekkürler Bay Gorbaçov. Bize bir şans verdin ama biz bu şansı değerlendiremedik’ demek için burada” diyor.