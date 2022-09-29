TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörü: İhracat lisansımız iptal edildi, Türkiye ve Avrupa etkilenmeyecek

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13 dakika önce

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden doğu ve güney Avrupa ülkelerine taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattını işleten Rus şirket, ihracat lisansının Hollanda hükümeti tarafından iptal edildiğini açıkladı.

South Stream Transport B.V. adlı şirket, gaz nakliyatına devam edeceğini ve lisansın yenilenmesi için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Rusya ile Türkiye arasında inşa edilen 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım boru hattı Ocak 2020'de açılmıştı.

Bu boru hattı ile Rus doğalgazı, Ukrayna'dan transit geçişe gerek kalmadan Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'nın güneyine ulaştırılabiliyor.

Reuters haber ajansındaki bilgilere göre, Rus devletine ait Gazprom'a bağlı olan ve boru hattının deniz altındaki kısmından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketi Hollanda merkezli.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Hollanda hükümetinin18 Eylül'de ihracat lisansını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların, South Stream Transport B.V'nin gaz nakliyatını sınırlandırmadığı belirtilerek, "Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli sektörlere ve milyonlarca haneye gaz tedariki kısa ve uzun vadede etkilenmeyecek" denildi.