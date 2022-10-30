Hindistan’da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü, en az 40 ölü

11 dakika önce

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde çöken bir yaya köprüsü, en az 40 kişinini ölümüne yol açtı.

Bir süredir bakım çalışmaları için kapalı tutulan köprü birkaç gün önce tekrar açılmıştı.

Bir diğer videoda da bazı kişilerin köprünün sağlam kalan ağlarına tutunarak yukarı çıkmaya çalıştığı görülüyor.