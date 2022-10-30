Hindistan’da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü, en az 40 ölü
Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde çöken bir yaya köprüsü, en az 40 kişinini ölümüne yol açtı.
Maçu Nehri üzerindeki Morbi kentindeki asma köprünün çöküş nedeni henüz belirlenemedi.
Yerel basına göre çöktüğü sırada köprüde yaklaşık 400 kişi bulunuyordu.
Bir süredir bakım çalışmaları için kapalı tutulan köprü birkaç gün önce tekrar açılmıştı.
230 metre uzunluğundaki köprü 1800’lerde, İngiliz sömürgesi döneminde yapılmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda çevredekilerin nehre düşen kişileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Bir diğer videoda da bazı kişilerin köprünün sağlam kalan ağlarına tutunarak yukarı çıkmaya çalıştığı görülüyor.
Bölgeye komşu kentlerden de ilkyardım görevlileri gönderildi.
Olay Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, memleketi olan Gujarat’a düzenlediği üç günlük gezi sırasında gerçekleşti.
Modi “bu trajedi nedeniyle son derece üzgün olduğunu” söyledi.
Hindistan lideri, yakınlarını kaybedenlere ve yaralananlara tazminat ödeneceğini de ekledi.