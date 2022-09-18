İ﻿stanbul'da LGBTİ+ karşıtı etkinlik: Tepki gösterenler toplantının nefret suçu olduğunu söylüyor

Kaynak, Twitter/Kürşat Mican

49 dakika önce

'﻿'Büyük Aile Buluşması'' adıyla düzenlenen LGBTİ+ karşıtı etkinliğe katılanlar Fatih'te Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun öncülük ettiği toplantıda aile kurumunun LGBTİ+ bireylerin tehdidi altında olduğu iddia edildi.

Y﻿apılan konuşmalarda konserlerinde LGBTİ+ bayrağı açan sanatçılara tepki gösterildi, ''LGBTİ dayatmasını topraklarımızdan kovacağız,'' şeklinde ifadeler kullanıldı.

K﻿onuşmalar sırasında kalabalıktan tekbir getirenler olduğu gözlendi.

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, etkinlik sırasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Asırlarca Müslüman Türk Milletini dimdik ayakta tutan ve güçlü bağlarla birbirine bağlayan en önemli saik; ailesine, nesline, milli ve mukaddes değerlerine verdiği azami önemdir! LGBT dayatmasıyla işte bu ‘içtimai surlarımızı’ yıkmalarına asla izin vermeyeceğiz! Aile her şeydir!'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe karşı çıkanlar ise bunun nefret söylemi olduğuna işaret ederek sosyal medyada #NefretYürüyüşüneHayır etiketiyle tepkilerini gösterdi.

E﻿tkinliğin çağrı videosunda “Dijital çağda tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı ben de varım diyorsan, çocuklarımızı, ailelerimizi ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl,” denilmişti.