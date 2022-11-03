Tinder'ın paralı abone sayısı hayat pahalılığına karşın yılın 3. çeyreğinde yüzde 7 arttı

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

N﻿oor Nanji / BBC Ekonomi Muhabiri

Dünyada hayat pahalılığı insanların gıda alışverişinden, video izleme platformlarına birçok alanda kesintiye gitmesine neden olurken, birçok kişinin henüz çöpçatanlık uygulamalarından vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Tinder’ın sahibi olan Match Group, çöpçatanlık uygulamasındaki paralı aboneliklerin Temmuz-Eylül döneminde küresel ölçekte % 7 arttığını söyledi.

Hinge ve OkCupid uygulamalarının da sahibi Match Group, söz konusu üç ayda genel satış cirosunun da 810 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Ancak şirket, küresel ekonomik yavaşlamanın etkilerinin hissedilmeye başlandığı uyarısını da yaptı.

Match Group özellikle daha düşük gelir gruplarına hitap eden Plenty of Fish gibi markalarda uygulama içinde daha az alışveriş yapıldığını vurguladı.

Dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarından biri olan Tinder’da ise Eylül’e kadarki üç aylık dönemde atışlar ve kullanıcı sayısı büyüdü.

Uygulamanın bir de bedava versiyonunu sunan Tinder, artışta masaüstü bilgisayarlardan sağa ve sola kaydırma özelliğinin büyümede rol oynadığını belirtti.

Match Group’un toplamda 100 milyon dolayında aktif kullanıcısı var ve aslan payı Tinder’a ait.

Uygulamadaki abonelik sayısının artmasına karşın, kullanıcının profilini daha görünür hale getiren özelliklere daha az para harcadığı belirtildi.

Match Group aynı zamanda, Tinder’deki gelir artışının yılın son çeyreğinde düz bir seyir izlemesini bekliyor.

Uygulamalarını dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin kullandığını vurgulayan Match Group, Temmuz-Eylül çeyreğinde markalarının 16,5 milyon paralı aboneye sahip olduğunu belirtti.

Bir önceki çeyrekte bu sayı 16,3 milyon olurken, büyümenin büyük çoğunluğu şirketin asıl pazarları olan ABD ve Avrupa pazarları dışında gerçekleşti.

Geçen hafta Apple ve Amazon, ekonomik yavaşlama yavaşlama yüzünden tüketicilerin harcamalarını azalttığı uyarısı yapmıştı.

Her iki şirket de, hayat pahalılığının tüketicilerin satın alma gücünü erittiğini belirtti.