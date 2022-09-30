S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Kaynak, Reuters

30 Eylül 2022, 23:46 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P) Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye düşürdüğünü açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre bu notla Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılamaz olarak nitelendirilen "çöp" seviyesinin daha derinlerine iten kurum, böylece Türkiye’yi Moğolistan ve Mısır’la aynı seviyeye çekti.

S&P bu kararına gerekçe olarak çok gevşek olan para politikasını gösterdi.

Kurum yaptığı açıklamasında Türkiye’deki yetkililerin “2023 seçimleri öncesinde büyümeyi mali ve parasal istikrara tercih ettiğini” aktardı.

ABD’de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan kararda “küresel olarak mali koşullar sıkılaşırken faizlerin indirilmesinin TL’ye olan güvenin azalmasına yol açtığı” aktarıldı.

TL’deki daha fazla değer kaybının ise Türkiye’nin mali istikrarı ve kamu maliyesi için olumsuz etkilerinin olacağı vurgulandı.

S&P, en son 1 Nisan'daki değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, not görünümü ise "negatif" olarak korumuştu.

Böylece Türkiye’nin kredi notu son üç ay içinde üç büyük kredi kurumu tarafından düşürülmüş oldu.

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu ağustos ayında düşürmüş, Fitch ise Temmuz ayında yaptığı açıklamasında Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirerek görünümünü "negatif" olarak teyit etmişti.

Fitch, aldığı bu karara yükselen enflasyonu ve ekonomiyle ilgili endişeleri gerekçe olarak gösterdi.