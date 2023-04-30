Küba’nın başkentindeki 1 Mayıs kutlamaları akaryakıt krizi yüzünden iptal edildi

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30 Nisan 2023, 17:42 +03 Güncelleme bir saat önce

Küba’da 1 Mayıs’ta ülkenin başkenti Havana’da düzenlenen işçi bayramı kutlamaları benzin kıtlığından ötürü iptal edildi.

Her yıl ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi dünya çapında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için adanın başkenti Havana’ya geliyor.

Bu yıl 1959’daki devrimden beri ilk defa kutlamalar ekonomik nedenler dolayısıyla iptal edildi.

Son haftalarda benzin istasyonlarında akaryakıt tedariğinde yaşanan sıkıntılar yüzünden uzun kuyruklar oluştuğu görülüyordu.

Bu ayın başında Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, tedarikçilerin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle Küba’nın sadece ihtiyacının üçte ikisi kadar benzin alabildiğini söylemişti.

Küba düşük kalitede ham petrol satın alabiliyor, ancak ABD yaptırımları yüzünden zorlanan ülke bu petrolü işlemek için gerekli tesislere sahip değil.

Yüksek kalitede benzinin ithal edildiği Venezuela’dan gelen petrol ise son yıllarda yarı yarıya azaldı.

Venezuela da yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden ihracatta problemlerle karşılaşıyor.

Küba normalde işçilerin Havana’ya getirilmesi için kaynaklarını seferber ederek kalabalık kutlamalar düzenliyordu.

Kutlamalar sadece koronavirüs yüzünden 2020 ve 2021’de iptal edilmişti.