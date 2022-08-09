Tayvan: Çin son tatbikatlarıyla adayı işgale hazırlanıyor

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15 dakika önce

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, Çin'in son tatbikatlarıyla adayı işgale hazırlandığını söyledi.

Joseph Vu başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in asıl hedefi Tayvan Boğazı'nda ve Asya-Pasifik Bölgesi'nde statükoyu değiştirmektir" dedi.

Tayvanlı bakan, Çin'in ülkesinde halkın moralini bozmak için büyük tatbikatlar organize ettiğini, füzeler denediğini, siber saldırılar düzenlediğini, dezonformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Batılı müttefiklerine Çin'in karşısında durdurdukları için teşekkür ettiklerini vurgulayan Joseph, "Bu tavırla dünyaya net bir mesaj veriliyor: Demokrasi, otoriterliğe boyun eğmeyecektir" dedi.

Öte yandan, Tayvan ordusu da bugün ülkenin güneyindeki Pingtung bölgesinde tatbikat düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu belirtildi ve Perşembe günü de yeni bir tatbikat yapılacağı açıklandı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tayvan ordusunun tatbikatı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında geçen hafta Tayvan'a da gitmesine sert tepki göstermiş ve gezi sonrası Tayvan çevresinde 5 gün boyunca bugüne kadarki en büyük tatbikatlarını düzenlemişti.

Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.