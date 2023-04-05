Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın eşi gözaltına alındı, İskoç Ulusal Partisi'nin mali işleri hakkında sorgulanıyor

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İskoç Ulusal Partisi teşkilat başkanı Peter Murrel ile lideri Nicola Sturgeon 2010'da evlenmişlerdi

47 dakika önce

Geçen ay beklenmedik bir şekilde İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) liderliğinden ve İskoçya Özerk Yönetimi başbakanlığından istifa ederek herkesi şaşırtan Nicola Sturgeon'ın eşi ve partinin eski teşkilat başkanı Peter Murrell gözaltına alındı. Murrell, SNP'nin mali işleri hakkında sorgulanıyor.

58 yaşındaki Peter Murrell, 1999 yılından bu yana yürüttüğü SNP Teşkilat Başkanlığı görevinden, "partinin üye sayısındaki düşüş konusundaki yanıltıcı açıklamalarla ilgili sorumluluğu" gerekçesiyle geçen ay istifa etmişti.

Yine geçen ay istifa eden Nicola Sturgeon'ın yerine SNP, onun politikalarını sürdüreceği düşünülen Hamza Yusuf'u seçmişti.

Bugün Sturgeon ve Murrell'ın Glasgow'daki evinin önünde 10 polis memuru, bir polis aracı ve ön bahçede bir polis çadırı görüldü.

Diğer yandan SNP'nin genel merkezi önünde bir polis faaliyeti var ve bina önünde en az altı polis aracı olduğu göze çarpıyor.

İskoçya polisi, yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi adreste aramalar yapıldığını açıkladı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Murrell ve Sturgeon'un evinin önünde polis faaliyeti dikkat çekiyor

İskoçya polisi 2021 yılının Temmuz ayında, bağışların kullanılış biçimine dair bazı şikayetler üzerine, SNP'nin hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

O sırada İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve partinin de lideri olan Nicola Sturgeon partinin hesaplarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını bu konuda hiç bir kaygısı olmadığını söylemişti.

Yapılan bir açıklamaya göre SNP 2017-2020 yılları arasında, ikinci bir bağımsızlık referandumu için kampanya yürütme çağrısıyla yaptığı faaliyetlerde toplam 667 bin sterlin topladı ve parti bu fonun tamamını ikinci bağımsızlık referandumu kampanyası için kullanmaya söz verdi.

Fakat 2019 yılında daha ikinci referandum gündeme bile gelmeden hesaplarda 97 bin sterlinin altında bir miktar kalmış olması ve toplam net varlıkların yaklaşık 272 bin sterlin olması soru işaretlerinin gündeme gelmesine yol açtı.

Parti o zaman bu konuda, zaten bu ölçüde bir harcamanın öngörüldüğünü söylemekle yetinmişti. Bu dönemde ikinci bir bağımsızlık referandumu İngiltere merkezi hükümeti tarafından kabul edilmediği için, konu mahkemeye götürülmüş ve hukuki masraflar yapılmıştı.

SNP sözcüsü şu anda polis soruşturması devam ettiği için bu konuda yorum yapmanın yerinde olmayacağını ama partinin polisle tam işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Glenn Campbell, BBC Siyaset Editörü

Nicola Sturgeon'un istifası için gösterdiği gerekçeler arasında polisin parti hesaplarına yönelik soruşturması yoktu.

İstifa ettiği gün kendisine bu konuda soru yönelttiğimde önce yorum yapmadı sonra ısrarla bunun istifa sebebi olmadığını vurguladı.

Ama ben hala bunun istifasının zamanlamasında etkisi olabileceğini düşünüyorum çünkü İskoçya özerk yönetimi başbakanı ve parti liderliği görevlerinde iken eşi gözaltına alınsa çok zor durumda kalabilirdi.

Philip Sim, BBC İskoçya Muhabiri

Bu, henüz devam eden bir hukuki süreç olduğu için üzerine şu anda çok şey söyleyemiyoruz.

Ama bu aynı zamanda, son bir yıldır İskoçya politikasında yaşanan fırtınalarda son perdeyi oluşturan büyük bir siyasi gelişme.

SNP, Nicola Sturgeon ve Peter Murrel çiftinin liderliğinde onlarca yıl süren bir istikrar dönemi yaşıyordu.

Bütün bu gelişmeler partinin yeni lideri Hamza Yusuf'u çok kaygılandırıyor olmalı.