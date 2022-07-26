Rusya, Ukrayna'da bu kez Mykolaiv Limanı'nı vurdu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rus güçleri Cumartesi günü de Odessa Limanı"nı vurmuştu.

bir saat önce

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mykolaiv kentinin belediye başkanı Oleksandr Senkevich, Rus kuvvetlerinin kentteki limanı vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Televizyonu'na konuşan Senkevich, “Karadeniz istikametinden Ukrayna’nın güneyine büyük bir füze saldırısı düzenlendi ve saldırıya savaş uçakları da eşlik etti,” dedi.

Senkevich saldırının ardından limanda nasıl bir tahribat oluştuğuna dair bilgi vermedi.

Rus güçleri Cumartesi günü de Ukrayna’nın güneyindeki Odessa Limanı'na saldırmış, saldırı birkaç gün öncesinde Birleşmiş Milletler (BM)öncülüğünde varılan tahıl koridoru anlaşmasının geleceğini riske atmıştı.

Anlaşma, 24 Şubat’ta Rusya’nın işgalinin başlamasıyla ihraç edilemeyen Ukrayna tahılının dışarı çıkarılabilmesi için bir güvenlik koridoru oluşturulmasını hedefliyordu.

Böylece Odessa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılması planlanıyordu.

Bu kapsamda yaklaşık 80 adet geminin olduğu kaydediliyor.

İlk gemiler önümüzdeki günlerde açılacak

Bu gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak koridorun oluşması, silolarda alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahılın da dünya pazarlarına taşınması anlamına geleceği için önem kazanıyor.

Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemilerin önümüzdeki günlerde Karadeniz’e açılması bekleniyor.

BM ve Türkiye’nin arabulucuğunda varılan anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemileri, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak.

Bu süreçte, Rusya'nın ateşkes uygulayacağı ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacağı ifade edilmişti.