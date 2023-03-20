Taliban lideri, yetkililerin oğullarını hükümet kurumlarına atamasını yasakladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taliban yönetiminde görevlendirilecek kişilerin bu atama töreni Şubat ayında yapıldı

49 dakika önce

Taliban’ın lideri, hükümet yetkililerinin aile üyelerini kurumlara atamasını yasakladı.

Hibatullah Akhundzada, bu şekilde pozisyonlara getirilmiş olan oğul ya da aile üyesi kişilerin yerine başka atamalar yapılması talimatını verdi.

Akhundzada, aile üyelerinin gelecekte benzer pozisyonlara getirilmesinin de önünü kapadı.

Taliban, yönetimi ele geçirdiği 2021’de, ülkedeki üst düzey bazı kurumlardaki kişilerin işlerine son verdi. Birçok bu şekilde yönetici de yaşanan kaosta ülkeden kaçtı.

Devam eden süreçte, tecrübesiz kişilerin aile ilişkileri üzerinden üst düzey makamlara getirildiğine yönelik suçlamalar dile getiriliyordu.

Peşaver’de bulunan Afgan İslami Haber Ajansı, Taliban liderinin kararnamesinin, bazı yönetim pozisyonlarına, oğulların atandığı suçlamaları sonrası açıklandığını bildiriyor.

Kararnamenin fotoğrafı da yönetim işleri kurumunun Twitter hesabından paylaşıldı.

Afganistan, yönetimin değişmesi sonrası giderek derinleşen bir ekonomik ve insani krizle mücadele ediyor.

Taliban yönetimine yönelik yaptırımlar nedeniyle, ülkede sağlık sistemi güçlükle ayakta duruyor.

Oysa Afganistan’ın yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir doğal maden ve gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Doğal gaz, bakır ve nadir madenlerden oluşan bu rezervler, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle ülke ekonomisine kazandırılamıyor.

Yönetiminin kadınları eve hapsede sınırlayıcı politikaları nedeniyle Taliban uluslararası alanda dışlanmış durumda.