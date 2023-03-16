Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi kıtalararası balistik füze denemesi

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11 dakika önce

Kuzey Kore, Japonya ile Güney Kore arasında 12 yılın ardından bugün ilk kez gerçekleşecek görüşmelere saatler kala, kıtalararası balistik füze fırlattı.

Füze yaklaşık 1000 km mesafe kaydettikten sonra Japonya'nın batısındaki sulara düştü.

Bu Pyongyang'ın bir hafta içindeki dördüncü füze denemesi.

Geçen perşembe, cumartesi ve pazartesi günü yaptığı füze denemeleri ise kısa menzilliydi.

Bu denemeler, ABD ile Güney Kore'nin bölgede yaptığı ortak deniz tatbikatına da bir tepki. Tatbikat son 5 yılın en büyük tatbikatı ve Kuzey Kore bu tatbikatı "provokasyon" olarak yorumluyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Güney kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bugün Tokyo'daki görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri de Kuzey Kore'nin artana füze denemeleri olacak.

Japonya Savunma Bakanlığı, bu sabah yerel saatle 7:10'da Pyongyang'dan fırlatılan kıtalararası balistik füzenin yaklaşık 6 bin km yükseklikte 70 dakika uçtuktan sonra, Japonya'nın batısında 'münhasır ekonomik bölgenin dışına' düştüğünü açıkladı.

Kıtalararası balistik füze denemeleri, çok yüksek menzilli olması nedeniyle uluslararası arenada endişe yaratıyor. Uzmanlar Kuzey Kore'den fırlatılan bu füzelerin ABD anakarasına ulaşma ihtimali olduğunu söylüyor.