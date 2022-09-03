EuroBasket: Türkiye Bulgaristan’ı yendi, ikide iki yaptı

44 dakika önce

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar Gürcistan’da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Özellikle dördüncü periyotta etkili bir oyun oynayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan’dan Aleksandar Vezenkov oldu.