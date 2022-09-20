Hollanda’da gaz ve elektrik faturaları, Ukrayna savaşından önceki fiyattan ödenecek

31 dakika önce

Y﻿usuf Özkan | Lahey

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Hollanda'da hükümet, yaklaşan kış öncesinde halkın yüksek enerji faturaları karşısında zorlanmaması için enerji faturalarını sübvanse etme kararı aldı.

1 Kasım’dan itibaren, elektrik ve doğal gaz faturaları, ortalama tüketim miktarına kadar Ukrayna savaşı öncesindeki fiyattan ödenecek.

Temel tüketim paketi yaklaşık 2.500 kilovatsaat elektrik ve 1.169 metreküp gaz olarak belirlendi. Bunlar, Hollandalı bir ailenin ortalama tüketimi miktarı.

Hollandalı aboneler, belirlenen miktarlarda elektrik ve doğal gaz tüketimi için kış boyunca geçen yılın Ocak ayı fiyatlarından ödeme yapacak.

Faturaların geri kalanı devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca ödeme yapmadığı için kimsenin elektrik veya gazı kesilmeyecek.

Kaynak, Getty Images

Brüksel’de kamu binalarına 18 derece sınırlaması

Öte yandan Belçika’nın başkenti Brüksel’de, enerji kriziyle mücadele etmek amacıyla tüm kamu binalarında sıcaklık çalışma saatlerinde 18 dereceye ayarlanacak.

Brüksel Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, kentteki tüm kamu binalarında termostatlar, çalışma saatlerinde 18 dereceye, gece ise 16 dereceye ayarlanacak.

Fiziksel çalışma gerektiren atölyelerde ise, sıcaklık 15 derece olacak. 48 saatten fazla boş kalan binalarda sıcaklık 8 dereceye düşürülecek.

Isı sınırlaması kültür-sanat sektörü için de geçerli olacak. Tiyatro salonları, gösteriler sırasında 18 dereceye, seyirci olmadığında ise 16 dereceye kadar ısıtılacak.

Brüksel’deki müzelerde, sanat eserlerinin korunması amacıyla ısı zaten her zaman 18 dereceyi geçmiyor.