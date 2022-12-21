Kanada'da sekiz genç kız 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü

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41 dakika önce

Kanada'nın Toronto kentinde, yaşları 13 ila 16 yaşındaki sekiz genç kıza 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürmekle suçlandı.

Polisin, Pazar gece yarısından sonra gerçekleşen ve "toplu saldırı" diye tanımladığı olayda zanlılar, kurbanı bıçaklamakla itham ediliyor.

Adı açıklanmayan cinayet kurbanının, evsizlerin kaldığı bir sığınma evinde yaşadığı belirtildi.

Toronto Belediye Başkanı John Tory, cinayetin kendisini "çok rahatsız ettiğini" söyledi.

Toronto Polisi'nden Dedektif Terry Browne, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanı bıçak yaralarıyla bulan görgü tanıklarının polise haber verdiğini belirtti.

Kısa bir süre önce sığınma evine yerleşen kurbanın kaldırıldığı hastenede öldüğü açıklandı.

Kanada yasalarına göre 18 yaşındak küçük oldukları için kimlikleri açıklanmayan genç kızlar, olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.

Browne, genç kızların sosyal medya üzerinden buluştuklarını ve üçünün poliste sabıkası olduğunu belirtti.

Browne "Nasıl buluştuklarını ve neden Toronto'nun merkezine gittiklerini bilmiyoruz" dedi.

Genç kızların aynı gece başka bir kavgaya da karıştıkları bildirildi.