P﻿eru'da uçak kalkış sırasında itfaiye aracı ile çarpıştı: 2 ölü

Footage shows plane on fire on Peru runway

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12 dakika önce

Peru’nun en işlek havalimanında meydana gelen kazada kalkış halindeki uçağın yaptığı kazada iki itfaiyeci öldü.