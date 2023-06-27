İtalya’da 24 yılın 20’sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



28 Haziran 2023 Güncelleme 44 dakika önce

İtalya’da öğretmenlik yaptığı 24 yılın 20’sinde okula gitmediği belirlenen bir lise öğretmeni mahkeme kararıyla görevden alındı.

56 yaşındaki Cinzia Paolina De Lio hakkındaki şikayetler üzerine Eğitim Bakanlığı ilk olarak 2017’de işten çıkarma sürecini başlattı.

Ancak De Lio’nun itirazı üzerine mahkeme süreci yaklaşık 6 yıl sonra sonuçlandı. İtalyan yargı sisteminde nihai karar mercii olan Yargıtay, 22 Haziran’da De Lio’nun görevden alınmasını onayladı.

De Lio mahkemede, ‘’öğretme özgürlüğünden’’ faydalanmak istediğini savunsa da hakimler ‘’öğrencilerin kişiliklerinin oluşumu için tam ve gerçek bir eğitim hakkına sahip olduklarını’’ vurguladı.

Güneydeki Calabria bölgesi asıllı olan Cinzia Paolina De Lio, son yıllarda kuzeydeki Venedik kentine bağlı Chioggia kasabasındaki Veronese Lisesi’nde tarih ve felsefe öğretmekle görevliydi.

Öğrencileri grev yapmıştı

De Lio’nun görevden alınmasında mahkeme tarafından öğretmenlik mesleğinde ‘’sürekli ve mutlak bir yetersizlik’’ gösterdiğinin belirlenmesi etkili oldu.

Mahkemeye sunulan deliller arasında, 2015-2016 yıllarında müfettişlerin hazırladığı raporlar da yer aldı. Bu raporlarda, De Lio’nun teftiş sırasında sürekli cep telefonuyla ilgilendiği, ders kitabını öğrencilerden ödünç aldığı, derslere yeterince özen göstermediği belirtiliyordu.

De Lio’nun ders vermekten sorumlu olduğu öğrenciler 2019’da öğretmenin çok sık devamsızlık yapmasını protesto amacıyla bir grev düzenlemişti.

Öğrencileri, De Lio’nun derslere girdiği zamanlarda da hazırlıksız olduğunu ve ‘’kafasına göre not verdiğini’’ söylüyordu.

İtalya basınındaki haberlere göre De Lio, öğretmenlik yaptığı sürede onlarca hastalık izninin yanı sıra mali polis olan eşinin işinden de faydalanarak özel izinler aldı, ayrıca hasta yakınlarına bakmak, eğitim kurslarına katılmak gibi gerekçelere de başvurdu.