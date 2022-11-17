MHP’den TTB için yasa teklifi: 'Türk ifadesi çıkarılsın, zorunlu üyelik kaldırılsın'

17 Kasım 2022, 12:35 +03 Güncelleme 30 dakika önce

A﻿yşe Sayın | Ankara

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) “Türk” ifadesinin çıkarılmasına ve hekimlerin birliğe üye olma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi verdi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından MHP, TTB’nin isim ve statüsünün değiştirilmesi için harekete geçti.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen 5 maddelik yasa teklifinde, Birliğin isminin “Tabipler Birliği” olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Madde gerekçesinde bu değişikliğe “terör örgütlerinin söyleminin savunulması” gösterildi:

“Milli birliğimizin ruhunu zedeleyen açıklamalar yapan ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden beyanlar veren Tabipler Birliği'nin, ülkemizin milli güvenlik meselelerin de bile terör örgütlerinin söylemleri ile aynı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin ve şanlı ordumuzun moral ve motivasyonuna zarar vermektedir.”

Teklif ile ayrıca hekimlerin TTB’ye zorunlu üyelik koşulu kaldırılırken, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile "terör suçlarından" mahkûm olanlar ve KHK ile kamu hizmetlerinden çıkarılanların birlik üyeliği ve yöneticilik görevlerine son verilmesi öngörülüyor.

Ne olmuştu?

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, Ekim ayında TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının soruşturulmasına dönük açıklamaları nedeniyle TTB; Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP liderlerinin sert tepkisine yol açmıştı.

Erdoğan, “Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız” demişti.