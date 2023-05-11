Borsa neden yükseliyor?

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Yazan, Özge Özdemir

Unvan, BBC Türkçe



bir saat önce

Seçimlere az bir süre kala piyasalardaki hareketlilik arttı. Türkiye’nin risk priminde düşüş yaşanırken borsa yükseldi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksindeki yükseliş günlük yüzde 5,5’e çıktı.

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9’u aştı.

Türkiye'nin risk primi ise Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

Risk primi olarak tanımlanan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 51 baz puan düşerek kritik eşiğin altına indi.

Bu, Kasım ayından beri gerçekleşen en sert düşüş.

CDS’in artması kısaca, hem Hazine’nin hem de şirketlerin borçlanma maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor.

Diğer yandan Türkiye'nin tahvillerinde de yükseliş yaşandı.

Ekonomistlere ve analistlere göre bunun sebebi piyasaların Millet İttifakı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanma ihtimalini fiyatlaması.

Gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash de piyasalardaki hareketi, Kılıçdaroğlu’nun kazanması ve piyasa yanlısı reform senaryolarının fiyatlanmasına bağlayan isimlerden.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da, “Piyasalar, Millet İttifakı’nın kazanacağını fiyatlamaya başladı, hem de ciddi bir miktarda. Bazı hisse senetlerinde, özellikle hükümetin karşı olduklarında, geçen haftadan beri yükselmenin olması bu anlamda önemli” yorumunda bulunuyor.

“Piyasanın anketlerden daha iyi ölçümlediğini düşünürüm”

Bugün sabah saatlerinde bazı şirketlerin anketlerinde cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu görülmüştü.

Prof. Dr. Burak Arzova ise anketlerden ziyade piyasanın davranışının daha önemli olduğunu düşünüyor:

“Piyasanın anketlerden daha iyi ölçümlediğini düşünürüm her zaman. Çünkü piyasaya girip de hisse senedi alanlar bir risk üstlenmiş oluyor.”

Ekonomi gazetesinin haberine göre bugün en çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı Kredi ve Şişecam oldu.

9 Mayıs Salı günü de bankacılık sektöründeki yükseliş yüzde 5,3’ü bulmuştu.

Koç Holding hisse senedi ise yüzde 7,3 değer kazanmıştı.

Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, bugün İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklaması beklentisiyle daha da hızlandı.

“Yabancılar borsaya bankacılık sektöründen giriyor”

Londra'daki Aberdeen Asset Management'da gelişen piyasalar fonu yöneticisi olan Viktor Szabo, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, piyasaların siyasi istikrar ve ortodoks makroekonomik politikalar istediğini vurguladı.

Szabo, Kılıçdaroğlu’nun ve muhalefetin zaferinin daha piyasa yanlısı bir yaklaşım getirebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Arzova, borsada özellikle bankacılık sektöründe yaşanan yükselişi iki nedene bağlıyor.

Birincisi yabancıların genelde bankacılık sektöründen borsaya giriş yapması; ikincisi de muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks ve piyasa yanlısı politikaların izleneceğinin beklenmesi.

Her ne kadar muhalefetin kazanması durumunda faizlerin artırılması ve bankaların kârlarının azalması beklense de piyasa dostu politikaların finans sektörünü rahatlatması öngörülüyor.

Dolar/TL’nin yükselmesi bekleniyor

Bugün aynı zamanda dolar/TL kuru, 19,77 ile rekor kırdı.

Analistler Pazar günkü seçimlerin ardından hangi ittifak bloğu kazanırsa kazansın doların yükselmesini bekliyor.

Merkez Bankası’nın piyasalara yaptığı müdahaleler ile dolar kurunun baskılandığı belirtilerek seçimlerin ardından bu baskının ortadan kalkmasıyla doların yükseleceği öngörülüyor.

Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından dün yayımlanan raporda TL’de keskin bir değer kaybının piyasalar tarafından fiyatlandığı belirtildi.

Prof. Dr. Arzova, şirketlerin döviz açık pozisyonlarını tamamlamak için dolar aldığını, bu harekete bugün bireysel alımların da katılmış olabileceğini aktardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bugün açıkladığı haftalık verilere göre tüzel kişilerin döviz mevduatı 5 Mayıs haftasında 1,6 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre ise yurt içi yerleşiklerin dolar cinsi döviz mevduatı geçen hafta 1,3 milyar dolar yükseldi.

Piyasalarda son birkaç haftadır likidite sıkıntısı olduğu konuşuluyordu.

Bloomberg’in iddiasına göre Merkez Bankası, bankalara sözlü olarak dolar satın almanın maliyetini artırmalarını istedi.