Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Almanya'daki konserinde 'Nazi üniforması' giydiği gerekçesiyle soruşturuluyor

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Almanya'da polis, efsenavi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın, başkent Berlin'deki konserinde Nazi tarzı üniforma giydiği için soruşturma başlattığını açıkladı.

79 yaşındaki İngiliz sanatçı henüz bir yorum yapmazken, sosyal medya kullanıcıları, üniformanın grubun en ünlü albümlerinden "The Wall" ve aynı adlı filmde yer alan sahnelerin bir yeniden canlandırması olduğunu söyleyerek Waters'ı savundu.

Grubun 17 Mayıs'ta verdiği konserde solist ve bas gitarist Waters, uzun, siyah bir pardösü ve kırmızı kol bantlarıyla, imitasyon bir makinalı tüfeği izleyicilere doğrulturken görülüyor.

İki çekiçin çapraz durduğu, gamalı haça benzeyen sembol, 1982 yapımı, Bol Geldof'un oynadığı filmdeki kıyafetlerde de yer alıyor.

Nazi sembolleri, bayrakları ve üniformaları Almanya'da yasak. Polis, Waters'ın "halkı galeyana getirmek" suçlamasıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Polis Sözcüsü Waters'ın giydiği kostümün "Kamu barışını tehdit eder şekilde, kurbanların kimliğine zarar verdiğini ve aynı zamanda Nazi rejiminin şiddet dolu ve keyfi yönetimini meşru kılma ve yüceltme kapasitesi olduğunu" söyledi.

Aralarında Merkezi Yahudi Konseyi'nin de bulunduğu Yahudi grupların Waters'ı Yahudi karşıtlığıyla suçlamasının ardından Münih, Frankfurt ve Köln'deki konserler iptal edilmeye çalışılmıştı.

Waters, Filistin'deki İsrail işgaline karşı kampanya yürüten Filistinlilerin öncülüğündeki Boykot, Tecrit ve Yaptırım oluşumunun bir üyesi.

Waters suçlamaları reddetmiş ve konserleri iptal ettirme girişimleri başarısız olmuştu. Waters'ın internet sitesinde Almanya turnesinin son ayağı olan 28 Mayıs'taki Frankfurt konseri, planlandığı gibi yapılacak görünüyor.

Roger Waters hayranları ve diğer sosyal medya kullanıcıları Waters'ın geçmişteki konserlerde aynı kostümü defalarca giydiğine dikkat çekti.