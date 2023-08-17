Beklenen Büyük Marmara Depremi'nin simülasyonu bize ne anlatıyor? En çok nereler etkilenecek?

59 dakika önce

Bilim insanları, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin kesin olarak yaşanacağını söylüyor ve bu depremin her an olabileceğine yıllardır dikkat çekiyor. Dolayısıyla birçok çalışma depremin nasıl olacağına odaklanmış durumda.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik bölümünden Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Marmara depreminin nereden başlayacağı, büyüklüğü ve etkileyeceği yerleri anlamak için üç boyutlu simülasyonlar hazırlıyor.

Bu çalışmalar ve Marmara'da yaşanan tarihi depremlere bize yaşanacaklara dair ne gibi ipuçları veriyor? Deprem nerede oluşabilir? Büyüklüğü ne kadar olur? Nereleri etkiler? Tsunami oluşur mu?

BBC Türkçe, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 24. yıldönümünde beklenen Büyük Marmara Depremi'ne dair bilinenleri bir araya getirdi.

Haber- Araştırma: Esra Yalçınalp

Grafik-Animasyon: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu

Röportajlar: Fatima Çelik, Osman Kaytazoğlu, Esra Yalçınalp