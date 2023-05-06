TikTok İngiliz gazeteciye kedisinin hesabı üzerinden ulaştı

Fotoğraf altı yazısı, Hesap Cristina'nın kedisi Buffy'nin adını taşıyordu

Yazan, Zoe Kleinman

Unvan, Teknoloji Editörü

bir saat önce

Geçen Aralık ayında Londra'da yaşayan gazeteci Cristina Criddle'a TikTok'tan bir telefon geldi. Kişisel hesabına ait kullanıcı bilgilerine, kendisinin izni ya da bilgisi olmadan ABD'de iki, Çin'de iki çalışanlarının ulaştığını bildirdi.

Cristina "Gerçekten tüyler ürpertici, korkunç ve açıkçası ihlâl edilmişlik duygusu veren bir durumdu" diyor.

"Genç kız kardeşim, ergen kuzenlerimle birlikte ailemin evindeydim ve tümü de o sırada TikTok kullanıyordu. 'Aman tanrım, tehlikede miyiz' diye sordular."

Financial Times gazetesinin teknoloji muhabiri ve eski çalışma arkadaşım Cristina'nın başına gelen şey için TikTok ve sahibi ByteDance şirketi sürekli olarak asla olmadığını söylüyor. İşte bu nedenle olanları BBC'ye anlatmaya karar verdi.

'Gerçek tehdit'

TikTok, şirket içi denetim departmanı çalışanlarının, medyaya gizlice haber sızdıran personelin kim olduğunu soruştururken, Cristina'nın IP adresine, yani kullandığı cihazı tanımlayan özel numaraya ulaşarak, bunu, kimliğini açıklamadıkları bir TikTok çalışanının IP adresi ile karşılaştırdıklarını kabul etti. Bunu yaparken yetkilerini kötüye kullanmışlar ve izin almadan hareket etmişlerdi.

Cristina, bu kapsamda hangi süreyle ve ne sıklıkta izlendiğini bilmiyor ama bu olayın geçen yaz yaşandığını biliyor.

"Eğer benim IP adresim 7/24 izlendiyse bu yalnızca benim işimle ilgili şeyleri kapsamaz. Sadece işimle ilgili olsaydı bile kabul edilemezdi, ama burada benim özel hayatım da işin içine giriyor. Arkadaşlarımla dışarı gidişim, tatile çıktığım zamanlar, her şey orada. Ve en büyük tehdit ve en tüyler ürpertici şey de o sırada benim sadece işimi yapmaya çalışıyor olmam."

Cristina TikTok hesabına şahsi telefonundaki uygulamadan giriyordu. Hesap kedisi Buffy'nin adını taşıyordu ve profilinde kendisinin ismi ve mesleği görünmüyordu.

Hesabı yaklaşık 170 kişi izliyordu ve 3 yıl boyunca hesaba Buff'ye ait 20 kadar video klibi konmuş ve ortalama birkaç yüz kez izlenmişti.

Fotoğraf altı yazısı, Cristina Criddle, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinin teknoloji muhabiri

Birçok sosyal medya ağı gibi TikTok da, hesap sahipleri hakkında, konumları, beğen işareti koyduğu konular, kullandığı cihaz ve bu platformun dışındaki internet faaliyetini izleyerek çok fazla bilgi topluyor.

TikTok, Batı ülkelerindeki kullanıcılara ait verilerin hiç bir şekilde Çin'de depolanmadığını ve buradan erişilemediğini söylüyor. Ve geçen yıl Cristina ve birkaç başka Batılı gazetecinin verilerini ihlal eden çalışanların, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla işten çıkarıldığı açıklandı.

TikTok'un sahibi ByteDance şirketi bu "ciddi ihlaller" nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bunun bir daha asla tekrarlanmaması için her adımı atmaya kararlı olduğunu söylüyor.

Neden Cristina?

Cristina geçen yıl TikTok'un şirketin faaliyetlerinden memnun olmayan çalışanlarıyla görüşmeler yapıyordu. TikTok, Cristina'nın IP adresinin izlenmesi sonucu, onunla görüşerek bilgi veren kaynakların öğrenilemediğini açıkladı.

Cristina TikTok'un AB'nin Genel Veri Koruma Kuralları'nı da ihlal etmiş olabileceğini söylüyor. Bu düzenleme, verilerinin kullanılabilmesi için kullanıcıların onay vermesi gerekiyor ve bunu ihlal eden şirketlere büyük para cezaları veriliyor.

Cristina şimdilik hesabını kapatmadı çünkü işi için TikTok'a girebilmesi gerekiyor. Fakat şu anda hesabını sadece iş yerinde tuttuğu ve bir tek bu iş için kullandığı bir telefona yüklediği uygulama üzerinden kullanıyor.

Surrey Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Profesör Alan Woodward bu düzeyde bir takibin "kazayla oldu ya da münferit bir olaydı" diye açıklanamayacağını düşünüyor.

"Birilerinin, o kedi hesabının aslında Cristina'ya ait olduğunu bulmak için ekstra inceleme yapmış olması lazım" diyor.

TikTok ABD'de varoluş savaşı veriyor ve birçok ülkede bu uygulamaya iş cihazlarından girişe sınırlama var. ByteDance'in merkezi Pekin'de ama Avrupa ve ABD'de de ofisleri var ve genel olarak Batılı kullanıcıların verilerini Çin resmi kurumlarıyla paylaşabileceği endişesi de dile getiriliyor.