Putin'in sözcüsünün oğlu: Wagner'e katıldım, Ukrayna'da savaştım

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33 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un oğlu Nikolai Peskov, Rus paralı asker şirketi Wagner bünyesinde yaklaşık 6 ay Ukrayna'da savaştığını açıkladı.

Kremlin'e yakın Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan 33 yaşındaki Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken, bir kenarda oturup seyredemezdim" dedi.

Wagner'e katılmanın kendi kararı olduğunu belirten Peskov, süreci bilmediğini ve babasının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Diğer paralı askerlerin Kremlin bağlantılarını bilmemesi için sahte bir kimlik kullandığını kaydeden Peskov; Ukrayna'da kendisine hangi adla hitap edildiğini, bu adı gelecekte de kullanması gerekebileceğini söyleyerek açıklamadı.

Peskov, Ukrayna'da nerede görev yaptığını da açıklamış değil.

BBC de onun sözlerini bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Wagner, Rusya'da "özel askeri şirket" olarak tanımlanıyor. Şirket, Ukrayna'da savaş suçları işlemek ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Wagner'in son dönemde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarının artması sonrası, cezaevlerinden binlerce hükümlüyü bünyesine kattığı biliniyor.

Ancak Rusya'da elit bir ailenin üyesinin, Wagner'e katılması çok nadir görülen bir durum.

Nikolai Choles adıyla da bilinen Nikolai Peskov, gençliğini Londra'da geçirmişti ve akıcı İngilizce konuşuyor.

Geçmişte Rusya'ya ait Russia Today televizyonunda muhabirlik yapan Nikolai Peskov, babası gibi, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus vatandaşları arasında.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Vladimir Putin ve Dimitry Peskov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kısmi mobilizasyon" kararı sonrası geçen yıl Eylül ayında on binlerce Rus erkek askera alınmamak için ülkeden kaçmıştı. O dönem orduya katılmakta tereddüt eder görünen Nikolai Peskov ile YouTube'da yayımlanan bir programda dalga geçilmişti.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Ukrayna'da görev yapan Rus generalleri özellikle gafları nedeniyle eleştirmiş; askeri yetkilileri de, paralı asker şirketine saygı göstermemekle suçlamıştı.

Putin geçen ay Rus ordusunun ve Wagner'im kamuoyunda eleştirilmesini yasaklamıştı.