OPEC'in kesinti açıklaması sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinin, petrol ihracatında kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ üyeleri, günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı.
Kararı alan OPEC+, 13 OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ve petrol üreticisi 10 diğer ülkeyi kapsıyor.
OPEC+ bu kararı, son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı.
Ancak karar, petrolün fiyatının artması endişelerini beraberinde getiriyor.
OPEC+ grubunun böyle bir karar alacağı söylentileri bile bu hafta petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.
Brent ham petrolün varil fiyatı Çarşamba günü yüzde 2 artarak 93 Amerikan dolarına yükseldi.
Bu, koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana üretimde yapılan en büyük kesinti olacak.
OPEC+ grubunun kararı, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle üretimin artırılması çağrısı yapan ABD'nin bu talebine de ters düşüyor.
Beyaz Saray kararla ilgili olarak "sağgörüsüz bu gelişmeden üzüntü duyduklarını" açıkladı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan OPEC üyeleri ise bunun, küresel ekonominin resesyona girme endişesi bulunan bir ortamda petrole olan talepteki belirsizliğe karşı atılan bir adım olduğunu söyleyerek, kararı savundu.
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl Al Mazrouei, "Bu siyasi değil, teknik bir karar" dedi.
Kuveyt'in Petrol Bakanı Vekili Muhammed el-Fares ise kararın piyasaya olumlu etkisi olacağını savundu.
OPEC üyesi ülkeler şöyle: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, İran, Irak, Libya, Kuveyt, Cezayir, Angola, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Nijerya, .
2016'da kurulan OPEC+'daki 10 diğer ülke şöyle: Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Rusya, Güney Sudan ve Sudan.
ABD ulusal rezervi kullanmayı sürdürecek
ABD, petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ulusal rezervi "uygun biçimde" kullanmayı sürdüreceğini ve pompa fiyatlarını dizginleyebilmek için diğer başka yollar da aranacağını açıkladı.
Kasım ayında ara seçimlere gidecek olan ABD'de petrol fiyatı seçmen için en öncelikli konulardan biri.
OPEC+ grubunun bu kararı, ABD'nin Rusya petrolüne tavan fiyat belirlenmesi girişimlerini de sekteye uğratacak. Washington, Ukrayna işgali süren Rusya'nın petrol gelirlerini azaltmak için bir tavan fiyat belirlenmesini istiyordu.
Yüksek petrol fiyatları, bu yıl başında dünyayı vuran tüketici fiyatlarındaki artışın başlıca nedenlerinden biri. Enflasyon oranları onyıllardır görülmeyen seviyelere çıkarken, pahalılık beraberinde siyasi gerginlikleri de artırıyor.
Brent ham petrolün varil fiyatı ilkbahar aylarında 130 dolara çıkarken, Eylül ayında 84 dolara kadar inmişti.