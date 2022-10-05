O﻿PEC'in kesinti açıklaması sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor

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14 dakika önce

D﻿ünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinin, petrol ihracatında kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın da dahil olduğu O﻿PEC+ üyeleri, günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

Kararı alan O﻿PEC+, 13 OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ve petrol üreticisi 10 diğer ülkeyi kapsıyor.

O﻿PEC+ bu kararı, son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı.

A﻿ncak karar, petrolün fiyatının artması endişelerini beraberinde getiriyor.

O﻿PEC+ grubunun böyle bir karar alacağı söylentileri bile bu hafta petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Brent ham petrolün varil fiyatı Çarşamba günü yüzde 2 artarak 93 Amerikan dolarına yükseldi.

B﻿u, koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana üretimde yapılan en büyük kesinti olacak.

OPEC+ grubunun kararı, R﻿usya'nın Ukrayna işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle üretimin artırılması çağrısı yapan ABD'nin bu talebine de ters düşüyor.

B﻿eyaz Saray kararla ilgili olarak "sağgörüsüz bu gelişmeden üzüntü duyduklarını" açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan O﻿PEC üyeleri ise bunun, küresel ekonominin resesyona girme endişesi bulunan bir ortamda petrole olan talepteki belirsizliğe karşı atılan bir adım olduğunu söyleyerek, kararı savundu.

B﻿irleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl Al Mazrouei, "Bu siyasi değil, teknik bir karar" dedi.

K﻿uveyt'in Petrol Bakanı Vekili Muhammed el-Fares ise kararın piyasaya olumlu etkisi olacağını savundu.

O﻿PEC üyesi ülkeler şöyle: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, İran, Irak, Libya, Kuveyt, Cezayir, Angola, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Nijerya, .

2﻿016'da kurulan OPEC+'daki 10 diğer ülke şöyle: Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Rusya, Güney Sudan ve Sudan.

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A﻿BD ulusal rezervi kullanmayı sürdürecek

ABD, petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ulusal rezervi "uygun biçimde" kullanmayı sürdüreceğini ve pompa fiyatlarını dizginleyebilmek için diğer başka yollar da aranacağını açıkladı.

K﻿asım ayında ara seçimlere gidecek olan ABD'de petrol fiyatı seçmen için en öncelikli konulardan biri.

O﻿PEC+ grubunun bu kararı, ABD'nin Rusya petrolüne tavan fiyat belirlenmesi girişimlerini de sekteye uğratacak. Washington, Ukrayna işgali süren Rusya'nın petrol gelirlerini azaltmak için bir tavan fiyat belirlenmesini istiyordu.

Y﻿üksek petrol fiyatları, bu yıl başında dünyayı vuran tüketici fiyatlarındaki artışın başlıca nedenlerinden biri. Enflasyon oranları onyıllardır görülmeyen seviyelere çıkarken, pahalılık beraberinde siyasi gerginlikleri de artırıyor.