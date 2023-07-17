Kanarya Adaları'na gitmek isteyen Senegalli göçmenler anlatıyor: 'Teknede yakıtımız bitti, okyanusun ortasında kalakaldık'

Fotoğraf altı yazısı, Doudou Diop bir haftalık yolculuğun ardından Senegal'e geri gönderildi.

Yazan, Nicolas Negoce

Unvan, BBC

Bildirdiği yer Kafountine, Senegal

17 Temmuz 2023, 14:43 +03 Güncelleme bir saat önce

BBC, Senegal'den İspanya'nın Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'na her yıl yüzlerce kişinin teknelerle geçmeye çalıştığı 1700 km'lik rotanın başlangıç noktasında kaybolduğu söylenen 300 göçmenin izini sürdü.

"Deniz kıyısında geceyarısı 2:00 dolaylarında bir tekneye binen 140'e yakın kişiydik".

Avrupa'ya her ne pahasına olursa olsun ulaşmak için yola çıkan 30 yaşındaki Senegalli Doudou Diop, Senegal'den Kanarya Adaları'na 1700 km'lik yolculuğunun başlangıcını bu sözlerle tarif ediyor.

Atlas Okyanusu'ndaki bu rota bir sivil toplum kuruluşunun (STK) gündeme getirmesiyle haberlere konu olmuştu. STK, teknelerdeki en az 300 kişinin Haziran sonundan bu yana kayıp olduğunu açıklamıştı.

Akıbetini araştırmak için yolculuğun başladığı yere; Senegal'in güneyindeki Kafountine adlı balıkçı kasabasına seyahat ettim.

Her yıl yüzlerce kişi daha iyi bir yaşam kurma hayaliyle buradan Avrupa'ya doğru yola çıkıyor.

Doudou Diop ile ilk karşılaştığımda fırtınalı bir günde mütevazi evinin verandasında oturuyordu ve ailesindeki bütün kadınlar etrafında toplanmıştı.

"Yola sorunsuz çıktık ve Fas'a kadar gitmeyi başardık. Kanarya Adaları'ndan sadece 500 km uzaklıktayken aniden motorumuz durdu. Yakıtımız bitmişti, okyanusun ortasında öylece kalakaldık" diye anlatıyor.

Faslı yetkililerin 140 kişinin tamamını alıp oraya en yakın liman kenti olan Moritanya'nın Nouadhibou kentine götürdüğünü söylüyor.

"İsimlerimizi ve kimliklerimizi aldılar sonra bizi otobüslere bindirip Senegale'e geri gönderdiler" diyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sadece bu yılın ilk yarısında Kanarya Adaları'na 7 binden fazla göçmen ulaştı.

Doudou Diop, bir haftadır kayıptı bu yüzden ailesi eve döndüğünü görünce rahatlamıştı.

Bindiği tekneden herhangi bir resmi açıklamada ya da basın bülteninde bahsedilip bahsedilmediği net değil.

Diğer taraftan Senegal hükümeti ve "Walking Borders" adlı iltica alanında çalışan bir STK arasında kaç göçmenin kaybolduğu konusunda bir anlaşmazlık çıktı.

Sadece yılın ilk yarısında 7 binden fazla göçmen Kanarya Adaları'na gitti

Walking Borders'ın kurucusu Helena Maleno, 9 Temmuz'da uyarı seviyesini yükseltmeye başladığını söylüyor.

Senegal, Moritanya, Fas ve İspanya ile temasa geçip kayıp tekneleri hemen aramaya başlamaları gerektiğini aktardığını belirtiyor.

İspanyol yetkililer "üç kayıp tekneden" birini arama görevi sırasında Kanarya Adası açıklarında 86 göçmeni kurtardılar.

Senegal Dışişleri Bakanı yayımladığı açıklamada, "Yapılan taramalar bu bilginin gerçek dışı olduğunu gösteriyor" dedi ve 28 Haziran-9 Temmuz arasında 260 vatandaşını Fas karasularında kurtardığını ekledi.

Walking Borders daha sonra, Senegal hükümeti tarafından kurtarılanların 300 kişinin olduğu teknelerin dışındaki teknelerden kişiler olduğunu doğruladığını açıkladı.

13 Temmuz'da Senegal'den yola çıkan 41 göçmeni taşıyan bir başka tekne Kanarya Adaları'na ulaştı.

Fotoğraf altı yazısı, Kafountine kıyısında birçok tehlikeli yolculuk başladı.

Kafountine'de akrabasının kaybolduğunu söyleyen tek bir kadınla tanıştım. Adını açıklamak istemeyen bu kadın 17 yaşındaki yeğeninden haber alamadığını söylüyordu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diğer güvenlik görevlisi de, "Kayıp 300 kişiyle ilgili herkesin kafası karışmış görünüyor" dedi ve bu kadın dışında kayıp akraba başvurusunda bulunan kimsenin olmadığını söyledi.

Ancak diğer bölgelerden ya da komşu ülkelerden kişilerin de teknede olabileceği düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değil.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Senegal'den Kanarya Adaları'na geçmeye çalışan en az 559 kişi geçen sene hayatını kaybetti.

Sadece bu yılın ilk yarısında Kanarya Adaları'na 7 binden fazla göçmen ulaştı.

Yıkılan hayaller

Senagal'deki zor ekonomik koşullar her zaman daha iyi bir yaşam arayışında olan genç adam havuzunu büyütüyor.

Doudou Diop babasının ölümünden sonra evin en büyüğü olarak ailesini geçindirmek zorunda hissettiğini söylüyor.

Avrupa'ya tekne yolculuğunun maliyetinin 682 dolar olduğunu belirtip ekliyor:

"Kimseye söylemeden yola çıktım. İspanya'ya gidemediğim için çok üzgünüm. Oraya giden ve beni bekleyen arkadaşlarım var".

Fotoğraf altı yazısı, Belediye Başkan Yardımcısı Gnara Diabang Ba kentten Avrupa'ya yoğun göçle ilgili sorumlu hissediyor.

Kafountine'in muhalefet partisinden belediye başkan yardımcısı Gnara Diabang Ba, durumdan rahatsız olduğunu söylüyor:

"Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerle ünlenmemiz gerçekten üzücü. Seçilmiş bir yerel yönetici olarak sorumlu hissediyorum. Kalmasını istediğimiz gençlere iş ve iyi eğitim imkanları sunmamız gerekir. Bunu yapmazsak başaramadığımız anlamına gelir".

Aynı partiden Belediye Başkanı David Diattakenttekilerin yüzde 90'ının adalarda yaşadığını ve ordunun buraya erişiminin çok az olması nedeniyle göçmen tekneleri için elverişli konumda olduğunu anlatıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Young people face poor prospects on the job market

Kentte genç işsizliği oranı, üniversite mezunları arasında bile yüzde 40 civarında.

28 yaşında sosyoloji mezunu İbrahima, "Burada sadece acı çekiyoruz, iş yok, yetkililerden de destek göremiyoruz" diyor ve ekliyor:

"Birçok arkadaşım Kanarya Adaları'na ulaşmak için balıkçı tekneleriyle yola çıktı ve çoğunluğu başarılı oldu. Sosyal medyada hayatlarını görüyoruz ve gerçekten buradakinden çok farklı.