Spice Girls üyesi Mel C, 1997'de Türkiye'de cinsel saldırıya uğradığını açıkladı

55 dakika önce

Spice Girls müzik grubu üyelerinden Melanie C (Chisholm), 1997'deki ilk konserlerinden önceki gece Türkiye'de cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Mel C, yaşananları "hemen" aklının derinliklerine "gömdüğünü" çünkü Spice Girls konserine odaklanmak zorunda olduğunu belirtti.

Hatıralarını yazarken hatırladı

Mel C, saldırıyla o dönem yüzleşemediği için yıllarca derinlerde kalmasına izin verdiğini ancak hatıralarını yazmaya başladığında bu anın tekrar gün yüzüne çıktığını belirtiyor.

How To Fail isimli podcastte aynı zamanda, ebeveynlerinin boşanmasının onda bıraktığı etkilerden, Spice Girls döneminde yaşadığı yeme bozukluğundan da bahsetti.

"Her zaman anne olmak istemiştim ve doğurganlığımı bozan bu şeyi kontrol edemiyordum" diyen Mel C, yeme bozukluğunu yendiği için kendisiyle gurur duyduğunu, ardından kızı Scarlett'ı doğurduğunu da anlattı.

Mel C, 2020'de çıkardığı teklisiyle aynı ismi taşıyan Who I Am kitabının 15 Eylül'de yayımlanacağını da belirtti.