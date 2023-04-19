4 İskandinav ülkesinin devlet televizyonlarının iddiası: 'Rus gemileri Kuzey Denizi'nde sabotaj planlıyor'

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Yazan, Gordon Corera

Unvan, BBC Güvenlik Muhabiri

bir saat önce

Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya devlet televizyonları, Rusya'nın Kuzey Denizi'ndeki rüzgar türbinleri, gaz boruları ve elektrik ile internet kablolarına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti.

Devlet televizyonlarının ortak araştırmaları sonucu, Rusya'nın Kuzey Denizi'nde balıkçı teknesi ve araştırma gemisi olarak gizlenmiş bir filoya sahip olduğunu tespit ettiklerini öne sürdü.

Ayrıca bu filonun su altı gözetleme ekipmanları taşıdığı ve olası sabotajlar için önemli bölgelerin haritasını çıkardığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaları içeren haber Çarşamba günü Danimarka'da DR, Norveç'te NRK, İsveç'te SVT ve Finlandiya'da Yle televizyonları tarafından yayımlanacak.

BBC, İngiliz yetkililerin, Rus gemilerinin "sabotaj programının" parçası olarak İngiltere sularında hareket ettiğinin farkında olduklarını öğrendi.

Kaynak, MORTEN KRÜGER, DR

Danimarkalı bir istihbarat görevlisi, sabotaj planlarının Batı ile tam bir çatışma durumuna karşı hazırlandığını söyledi.

Norveç İstihbarat Servisi Başkanı, planların Rusya tarafından çok önemsendiğini belirtti.

4 ülkenin devlet televizyonu, İskandinav ülkelerinin karasularında seyreden ve konumlarını gizlemek için vericilerini kapatan bu gemileri gösteren Rusya'nın sistemini analiz ettiklerini iddia ediyor.

Teelvziyonların ortak araştırması ve haberi, Amiral Vladimirsky adlı bir Rus gemisine odaklanıyor. Resmi olarak bu bir okyanus keşif veya su altı araştırma gemisi. Ancak haberde aslında bir Rus casus gemisi olduğu iddia ediliyor.

Kimliği bilinmeyen eski bir İngiliz Kraliyet Donanması uzmanı, geminin İngiltere ve Hollanda kıyılarındaki hareketlerini izliyor. Geminin bölgedeki rüzgar türbinlerinin bulunduğu bölgelere yaklaştığında yavaşladığı ve vericisi kapalı olarak bir ay boyunca burada yelken açtığı öne sürülüyor.

Bir muhabir küçük bir tekneyle gemiye yaklaştığında, askeri tüfek gibi görünen maskeli bir kişiyle karşılaştı.

Aynı geminin geçen yıl İskoçya kıyılarında görüldüğü bildirilmişti. Gemi 10 Kasım'da Moray Firth körfezine girerken görülmüştü.

Kaynak, MORTEN KRÜGER, DR Fotoğraf altı yazısı, Admiral Vladimirsky gemisi

İngiltere yetkilileri ülkeye yönelik tehdit varsa bunların soruşturulacağını söyledi ancak şu ana kadar hangi faaliyetlerin incelenmiş olabileceğini açıklamadı.

Şubat ayında da Hollanda istihbaratı, deniz altyapısının bozulması veya sabote edilmesine yönelik hazırlıkları gösterebilecek faaliyetler hakkında olağan dışı bir resmi uyarı yayımlamıştı. Hollanda Askeri İstihbarat Başkanı, Kuzey Denizi'ndeki bir rüzgar türbin çiftliğinin yakınında bir Rus gemisinin tespit edildiğini ve bölgelerin haritasını çıkardığını söylemişti. Kuzey Denizi'ndeki enerji sisteminin nasıl çalıştığının tespitine çalışıldığı ve bunun ilk kez görüldüğü belirtilmişti.

Hassas bölgelerde keşif çalışması alışılmadık bir durum değil ve Batılı ülkeler de muhtemelen Rusya'ya karşı benzer faaliyetlerde bulunacak.

Geçen yıl Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarının güneyinde, bir su altı veri kablosu kesilmişti.

Norveç polisi sabotajın arkasında "insan faaliyeti" olduğuna inandığını açıklamış ancak hiçbir kişi ya da kuruma suçlama yöneltmemişti.

13 Nisan'da Norveç, 15 Rus yetkiliyi casusluk yapmakla suçlayarak sınır dışı etti.

İngiltere'de de geçen yıl Ekim ayında polis, bir kablonun kesilmesinin Shetland Adaları'nda iletişim sıkıntısına neden olduğunu açıklamıştı.

Olay, anakara ile iletişimi ciddi şekilde engellemiş ve o sırada bu duruma "balıkçı gemilerinin" neden olduğu düşünülmüştü. Kablolar düzenli olarak kazara kesiliyor ve BBC'nin araştırmasına göre, düşmanca bir faaliyetin sonucu olarak görülmüyordu.

Geçen Eylül ayında da açık ve önemli bir sabotaj eylemi düzenlenmiş, Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşımak için tasarlanan Kuzey Akım Boru Hattı'nın bir bölümü imha edilmişti.