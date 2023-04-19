CHP'nin Ankara adaylarını tanıttığı toplantıya Sadullah Ergin katılmadı

Kaynak, CHP

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

19 Nisan 2023, 06:01 +03 Güncelleme bir saat önce

CHP dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Ankara milletvekili adaylarını halka tanıttı. CHP İl Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre milletvekili adayları, ittifak partilerinin il/ilçe yöneticileri ve belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katılmayan tek milletvekili adayı Ankara 1. Bölge 4. sıra adayı eski AKP’li Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Milletvekilleri, kendilerinden ve hedeflerinden bahsettikleri videolarla halka tanıtıldı.

Parti yetkililerinin konuşmalarında özellikle 6 Şubat depremleri, ekonomik kriz ve işsizlik konuları öne çıktı. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantıda ittifak partilerinin seçmenleri de bir araya geldi.

BBC Türkçe’ye konuşan seçmenlere göre, Millet İttifakı ve milletvekillerinden ilk olarak “ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı” sorununu çözmeleri bekleniyor.

Ev hanımı Özlem Toksoylu, “Çocukların beslenmesine bir şey koyamıyoruz. Bir koyarsak iki koyamıyoruz. Millet artık kredi çeke çeke bir hal oldu. Borçla borcu kapatıyoruz” diyor.

İki çocuğunun da işsiz olduğunu söyleyen Beyhan Yıldız ise, “Eşim emekli olduğu halde yine çalışıyor, yine yetmiyor. İki çocuğum var, ikisi de iş arıyor ama yok. Umudumuz Kılıçdaroğlu, onun sözü söz bizim için” diyor.

CHP'nin Ankara'daki üç seçim bölgesinde toplamda 36 milletvekili adayı bulunuyor.

CHP listelerinde DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin ve İdris Şahin, Gelecek Partisi'nden Mustafa Nedim Yamalı ve Saadet Partisi'nden Mesut Doğan yer alıyor.

Ankara 1. Bölge ilk sırada Eczacı Gamze Taşçıer, 2. Bölge ilk sırada Doktor Murat Emir, 3. Bölge ilk sırada ise Doktor Tekin Bingöl yer alıyor.

1.Bölgede Taşçıer’i Mühendis Deniz Demir, Sosyolog Okan Konuralp ve eski AKP’li Adalet Bakanı Sadullah Ergin takip ediyor.

Sadullah Ergin katılmadı, video mesajı da yer almadı

Ankara 1. Bölge adaylığı tartışma yaratan eski AKP’li Adalet Bakanı Sadullah Ergin aday tanıtım toplantısına katılmadı.

BBC Türkçe’nin ulaştığı parti kaynakları, Ergin’in bugün öğle saatlerinde Bilkent Otel’de düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları toplantısı sebebiyle aday tanıtım toplantısına katılamadığını belirtti.

Öte yandan Ergin’in tanıtım videosu da diğer milletvekili adaylarından farklı bir formattaydı.

Her milletvekili adayı kendisini bizzat tanıttığı bir video hazırlamışken; sıra Ergin’e geldiğinde, Ergin’in kariyerinin özetlendiği bir sunum izlendi.

DEVA yetkilisi konuşurken salonu terk edenler oldu

Fotoğraf altı yazısı, Bir vatandaş, DEVA Partisi'nin konuşması sırasında salonun boşalmasına tepki gösterdi

Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Yunus Keleş’in sahneye çıkmasıyla beraber, izleyicilerin önemli bir kısmı salonu terk etti. Bazı vatandaşlar, salonun terk edilmesine tepki gösterdi.

BBC Türkçe’ye konuşan bazı vatandaşlar, “uzayan” ve milletvekili tanıtımı sona bırakılan programa ara vermek için salondan çıktığını söylerken, bazıları ise DEVA Partisi’nden aday gösterilen Ergin’i protesto ettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir CHP seçmeni, “Sadullah Ergin’i kabul etmesek bile mecburuz, DEVA ile ortak olmuşuz. Sadullah Ergin’i gelip de CHP koymamış ki, DEVA koymuş… Ne yapacağız?” diye soruyor.

Ankara 2. Bölge seçmeni Meryem Tosun ise Ergin ile ilgili olarak, “Genel Başkanımız böyle uygun gördü, böyle olacak, elbet bir nedeni vardır. İttifaklar olması gereken şeylerdi, o yüzden bir serzenişimiz yok” diyor.

Saadet Partili Beyazıt yoğun alkış aldı

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt’ın ittifaktaki tüm farklılıklarla rağmen beraber mücadeleyi vurgulayan konuşması ise salondan büyük alkış aldı.

Beyazıt, “Bize birleşmezsiniz, ortak aday çıkaramazsınız demişlerdi. Birleşe birleşe, inadına kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

Coşkulu bir karşılık bulan bu sözlerden sonra salonda ilk kez “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Toplantı sonrasında konuştuğumuz çoğu seçmende ittifak fikri oturmuş görünüyor.

Pursaklar'da yaşayan ev hanımı Cevriye Çatar, "İttifaklar kaynaşmış durumdaydı, birleşe birleşe geleceğiz dediler, hepsine güveniyoruz" diyor.

Çatar'ın yanındaki arkadaşı ise, "Partinin aldığı karar neyse biz onu uygularız, bu kadar basit" diye ekliyor.

Ankara’daki sandıklarda binden fazla avukat görev yapacak

Toplantı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan bir video gösterimiyle başladı. Depremzedelerin yalnız kaldığı belirtilen videoda AFAD ve hükümet eleştirisi yapıldı.

Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, “6 Şubat’tan sonra hiçbirimiz, eski biz olmayacağız” dedi.

İttifak partilerinin il ve ilçe örgütleri olarak propaganda çalışmalarına seçimden çok önce başladıklarını belirten Akıllı, seçim öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

“Seçim güvenliği hayati bir mesele” diyen Akıllı, tüm sandık görevlilerinin belirlendiğini ve Ankara’da binden fazla avukatın görevlendirildiğini kaydetti:

“Her okula bir avukat hedefiyle Ankara sandıklarında 1.000’den fazla avukat görev yapacak. Seçim güvenliği örgütlerimiz için bir varlık yokluk meselesidir.”

Salondaki ittifak partilerinin il ve ilçe örgütlerine seslenen Akıllı, ıslak imzalı tutanakların çok sıkı takip edileceğini söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise, “Depremin üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen bölgeye AFAD ve Kızılay’ın gitmemesi kader değildir. Somada ve Amasra’da madencilerin ölmesi, ülkenin 5 milyon göçmeni ağırlaması ya da soğanın 30 lira olması kader değildir” dedi.

'En acil sorun geçim sıkıntısı'

Kaynak, CHP

Toplantıda konuştuğumuz seçmenlere, “Çözülmesi gereken en acil sorun ne?” diye sorduğumuzda istisnasız hepsi, “geçim sıkıntısı” yanıtını veriyor.

Ev hanımı Meryem Tosun, “En çok zorlandığımız şey ekonomik kriz. Artık dayanılmayacak bir boyutta” diyor.

Toplantıda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Ankara’da üç yılda 30 bin çiftçiye yapılan yardımlar sonucunda 4,5 milyar TL’lik gelir elde edildiğini söyleyen Yavaş, bunu örnek alan başka belediyelerin de artık çiftçilerine ücretsiz tohum ve gübre dağıttığını belirtti:

“Hükümet değişirse yardımlar kesilecek, devlet memurları işten çıkarılacak diyorlar. Biz Ankara’da ne sosyal yardım kestik ne de işçi çıkardık. Hükümet değişirse hiçbir şey daha kötü olmayacak, örneği biziz. Halkımızı buna ikna edeceğiz.”