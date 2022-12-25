Papa Francesco: Ukrayna'daki anlamsız savaş derhal sona ermeli

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20 dakika önce

Papa Francesco, Noel mesajında Ukrayna’daki “anlamsız savaşa derhal son verilmesi” çağrısında bulundu.

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan büyük bir kalabalığa konuşan Papa ayrıca “gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasını” da kınadı.

Ukrayna, dünya buğdayının % 30’unu ihraç ediyordu ve Şubat’taki Rus işgalinden beri fiyatlarda büyük bir artış oldu.

Bu, Papa’nın göreve gelmesinden beri 10. Noel Günü konuşmasıydı. 10 dakikalık konuşmanın büyük kısmında Ukrayna’ya değinirken, Suriye, Myanmar, İran, Haiti, Afrika’daki Sahel bölgesinden de bahsetti ve dünyanın bir “barış açlığı” çektiğini vurguladı.

Papa Francesco, dünyanın krizlere ve acılara karşı çok duyarsızlaştığını ve olan bitenin çok az fark edildiğini söyledi.

Papa, konuşmasında Suriye, Yemen ve Irak ile, Afrika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde süren çatışmalardan da bahsetti.

Papa ayrıca, pandeminin uluslararası çatışmaları çözme çabalarını da etkilediğini vurguladı.

Pandeminin toplumsal sonuçları konusunda da uyarı yapan Papa, “Giderek büyüyen bir içe çekilme, başkalarıyla karşılaşma ve birlikte bir şeyler yapmak için çaba harcamakta isteksizlik olduğunu” da belirtti.

Papa “Artan sayıda çatışmaya, krize ve anlaşmazlığa tanık oluyoruz. Bunlar hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ve fark etmiyoruz bile. Büyük trajedilere o kadar çok alıştık ki, sessizlikle geçiştiriyoruz” dedi.

Suriye, Irak ve Yemen’de yıllardır sessizce devam eden büyük trajedilerin herkesçe görmezden gelindiğini belirten Papa insanlara İsrail ve Filistin arasında devam eden gerilimleri ve Lübnan’ı etkileyen “görülmemiş” insani ve ekonomik krizi de akıllarında tutma çağrısı yaptı.

Papa ayrıca, “40 yıldan fazladır çatışmalarla sınanan Afgan halkı ve hoşgörüsüzlük ve şidddetin sık sık Hristiyanların ibadethanelerini hedef aldığı Myanmar halkına dayanma gücü için Tanrı’dan yardım istediğini kaydetti.

Papa, Ukrayna, Etiyopya ve Afrika’daki Sahel bölgesinde barış için dua ettiğini belirtti.

Papa Francesco Vatikan’da dün gece yapılan Noel ayininde de , Ukrayna Savaşı ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalarda insanların “servet ve iktidar” açlığını kınamıştı.