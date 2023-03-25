Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Bahmut'ta durum dengeleniyor

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27 dakika önce

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna kenti Bahmut’taki savaşın “dengelendiğini” söyledi.

Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna güçlerinin “müthiş gayretinin” Rusya’nın kenti ele geçirmesini önlediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Batılı yetkililer, geçen yazdan bu yana Bahmut’ta 20 ila 30 bin Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını söylemişti.

Son dönemde önemli kazanımlar elde edemeyen Moskova, Bahmut’u almaya istekli.

Askeri uzmanlar buna karşın Bahmut’un çok büyük bir stratejik önemi olmadığını ve kentin şu anda bin sembol haline geldiğini vurguluyor.

General Zaluzhnyi, “Ukrayna’nın cephelerindeki durumda en zorlusu Bahmut yönü, savunma güçlerinin müthiş güçleri sayesinde durumu dengelemeyi başarıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski de Bahmut yakınlarındaki Rus güçlerinin “tükendiğini” söylemişti.

Sirski, Rusya’nın “asker ve malzeme kaybına karşın Bahmut’u alma umudundan vazgeçmediğini, ancak önemli güç kaybına uğradıklarını” eklemişti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de Bahmut yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etmişti.

Düşünce kuruluşu Savaş Enstitüsü “Ukrayna güçlerinin Wagner grubuna karşı sayıca üstün olmamasına karşın, “paralı askerleri tüketmeye devam ettiğini” belirtti.

Paralı asker şirketi Wagner, Bahmut’taki Rus saldırısının odan noktasında. Şirketin kurucusu Yevgeni Prigozin, kentin alınması için uğraşıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Bahmut’taki durumun Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim nedeniyle kötüleşmiş olabileceğini söylüyor.