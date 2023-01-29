İngiltere’de Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Zahawi'nin görevine son verildi

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29 Ocak 2023, 14:48 +03 Güncelleme 29 dakika önce

İngiltere’de vergi kaçırmaya çalıştığı iddialarının ardından hakkında soruşturma başlatılan Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Nadhim Zahawi'nin görevine son verildi.

Başbakan Rishi Sunak, kendi talimatıyla başlatılan soruşturmanın sona erdiğini ve bunun neticesinde Zahawi’nin “Bakanlık yasasını ciddi şekilde ihlal ettiğini” söyledi.

Muhafazakar Parti'nin bir kısım gelirini bildirmemekle suçlanan üst düzey yetkilisi ve eski Maliye Bakanı Nadhim Zahawi'nin, geçen yıl hatasını kabul edip vergi dairesine ceza ödediği geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Zahawi geçen yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında Maliye Bakanı olduğu sırada, vergi dairesine cezası dahil yaklaşık 5 milyon sterlin ödeme yaptı. Bu meblağın yüzde 30'unun ceza olduğu bildiriliyor.

Bu gelişmelerin ardından Sunak, bağımsız müfettiş Sir Laurie Magnus’u iddiaları soruşturması için görevlendirdi.

Magnus, soruşturmasında Zahawi’nin mali durumu konusunda açık olmadığı sonucuna vardı.

Yazdığı mektupta Sunak, soruşturma sonucunda Zahawi’nin hükümetteki görevlerine son verdiğini söyledi.

Zahawi ise Başbakan Sunak’a teşekkür etti ve hükümetteki başarılarından dolayı gurur duyduğunu, gelecek yıllarda kendisine olan desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Neler oldu?

Nadhim Zahawi, 2000 yılında YouGov isimli pazar araştırmaları yapan şirketin kurucuları arasında yer aldı. Şirket 2005 yılında halka açıldı.

2010 yılına kadar şirkette CEO görevini üstlendi. Daha sonra genel seçimlerde milletvekili olarak seçildi.

5 Temmuz 2022’de dönemin başbakanı Liz Truss tarafından maliye bakanı olarak atandı. Zahawi, bu dönemde, YouGov hisseleriyle alakalı olarak vergi dairesi ile milyon poundluk vergi uzlaşması içine girdi.

25 Ekim 2022’de yeni başbakan Sunak, Zahawi’yi Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı olarak atadı. Bu dönemde Sunak’ın Zahawi’nin vergi meselelerinden haberdar olup olmadığı belli değil.

Geçen Pazartesi günü Zahawi’nin 2022 yılında vergi cezaları ödediğine ilişkin haberler basına yansıdı. Sunak, bu konuda bağımsız bir soruşturma yapılmasını istedi.

Bugünse Zahawi, Sunak tarafından bakanlık yasasını çiğnediği gerekçesiyle kovuldu.

Nadhim Zahawi kimdir?

Kürt bir aileden olan Zahawi, 1967'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta doğdu. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

King’s College’da Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Zahawi, 2000'de kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un kurucuları arasında yer aldı.

2010'dan bu yana milletvekili olan Nadhim Zahawi, Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde Eğitim Bakanı ve Aşı Dağıtımından Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.