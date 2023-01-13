İsveç Başbakanı, Stockholm'deki Erdoğan karşıtı eylemi kınadı: NATO'ya üyelik başvurumuzu sabote etmek istiyorlar

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım'da Ankara'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u kabul etmişti

13 Ocak 2023, 16:25 +03 Güncelleme 53 dakika önce

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün başkent Stockholm'de gerçekleştirilen bir eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasının bir binanın önündeki direğe ayaklarından asılmasını ve bu anın görüntüsününün sosyal medyada paylaşılmasını kınadı.

Ulf Kristersson, TV4 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir" dedi.

Kristersson bu eylemle, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini söyledi.

İsveç Başbakanı, bu tip eylemlerin, ülkesinin güvenliği için de tehlike teşkil ettiğini belirtti.

Kristersson ayrıca geçmişte ülkesinin önde gelen iki siyasetçisinin suikast sonucu hayatını kaybettiklerini hatırlattı.

1986'da İsveç Başbakanı Olof Palme silahlı, 2003'te de İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh bıçaklı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir propagandasını gördük. Aslında bu hem ırkçı hem nefret suçu içeren bir eylemdir" dedi.

"İsveç'in ırkçı ve nefret suçu içeren eylemle mücadele etmesi gerekiyor" diye konuşan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eylem şehrin merkezinde belediyede hemen herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç'in sorumluluğu var, sorumluluktan sadece kınayarak kaçamazlar."

Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada da, "İsveç'in hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" demişti.

Stockholm'de yaşananlar sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak’ta yapacağı ziyareti iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

İki ülkenin üyeliği için, Türkiye dahil NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor.