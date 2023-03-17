Hollanda’da kuş gribi aşısı denemesi başarılı oldu

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

58 dakika önce

Hollanda‘da Wageningen Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu iki aşının tavukları kuş gribine karşı korumada başarılı olduğu kanıtlandı.

Aşıların sadece hastalık belirtilerine karşı değil, aynı zamanda virüsün yayılmasına karşı da etkili olduğu belirtildi.

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği mektupta, tavuk ve hindileri kuş gribinden koruyan aşının önemli bir adım olduğunu ve elde sonuçların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Avrupa, yaklaşık 1,5 yıldır en ağır kuş gribi dalgasıyla mücadele ediyor. Salgın nedeniyle 5 milyondan fazla kümes hayvanı öldürüldü.

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema’nın verdiği bilgiye göre, Wageningen Üniversitesi uzmanları, tavuklar üzerinde kuş gribine karşı dört farklı aşı denedi.

Her aşıdan 10’ar tavuğa uygulandı. Dört aşıdan ikisinin yapıldığı tavukların hastalanmadığı ve salgının yayımladığı belirlendi.

Laboratuvar çalışmalarını hızlandıran uzmanlar, başarılı sonuç veren iki aşının tavuk çiftliklerinde kullanmaya karar verdi.

Hollanda Tarım Bakanlığı, kanatlı hayvan çiftliklerinde büyük ölçekli aşılamaya yönelik bir plan hazırladı.

İlk aşamada birkaç kümes hayvanı çiftliğinde aşılama çalışması yapılacak. Daha sonra bütün ülke genelinde aşılamaya geçilecek.

Testlerde başarılı olan iki aşı, tavuk yumurtalarına enjekte edilecek ya da civcivler bir günlükken kuluçkahanede aşılanacak.

Ördek ve kazlarda etkili değil

Hollandalı uzmanların geliştirdiği kuş gribi aşısı, şu anda sadece tavuk ve hindi gibi sadece birkaç kümes hayvanı için etkili.

Wageningen Üniversitesi araştırmacılarından Nancy Beerens’e göre, aşılar ördekler, kazlar ve diğer kuş türlerinde henüz işe yaramıyor.

Ördek, kaz ve hindilerin kuş gribinden korunmasına yönelik aşı çalışmaları Fransa, İtalya ve Macaristan'da devam ediyor.

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, tavukların aşılanmasının ticarete etkisini araştırmak için bir pilot proje hazırladıklarını bildirdi.

Hükümet, aşılama programının sorumlu bir şekilde nasıl uygulanabileceğini kapsamlı olarak inceleyecek.

Test edilen aşılar henüz Avrupa Birliği mevduatı kapsamında değil. Gerekli düzenlemelerin ardından bu yılın sonuna doğru aşılama çalışmalarına başlanacak.

Hollandalı bakan, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile bu ülkelerdeki sektör temsilcileri ile de aşılama konusunda işbirliği yapılacağını vurguladı.

Hollanda Kümes Hayvanları Yetiştiricileri Birliği başkanı Bart - Jan Oplaat, kamu yayıncısı NOS’a yaptığı açıklamada, sektöre ağır darbe vuran kuş gribi salgınına karşı en iyi çözümün aşı olduğunu söyledi.