Rusya, Moskova'nın 220 km güneyinde Ukrayna'ya ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

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44 dakika önce

Rusya, Ukrayna'ya ait bir bir insansız hava aracının (İHA) Kireyevsk kasabasında düşürüldüğünü söyledi. Rusya medyası, olay sonrası meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İHA, Ukrayna sınırına 400 kilometre mesafede düşürüldü.

Çok sayıda binanın hasar gördüğü Tula bölgesindeki Kireyevsk kasabası, başkent Moskova'nın 220 kilometre güneyinde.

Rusya Savunma Bakanlığı , Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'yı "saldırı girişiminde bulunmakla" suçladı.

Açıklamada, "Tula bölgesinde konuşlandırılan Rus hava savunma sistemleri güvenilir koruma sağlıyor. Özellikle, Pole-21 elektronik harp sistemleri, Ukrayna'ya ait insansız hava aracına müdahale ederek navigasyon sistemini devre dışı bıraktı" denildi.

Kiev yönetiminden son olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.