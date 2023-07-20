Kılıçdaroğlu, internete sızdırılan parti toplantısı hakkında, 'Etik olarak rahatsız edici' dedi

Kaynak, CHP

20 Temmuz 2023, 22:50 +03 Güncelleme 38 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup üst düzey partilinin katıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen ve kaydı internete sızan toplantı hakkında, “Etik olarak rahatsız edici” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bunun etiği nedir?" sorusuna ise "Biz biliriz" yanıtını verdi.

Habertürk televizyonuna verdiği röportajda söz konusu Zoom toplantısını disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmediğini belirten Kılıçdaroğlu, konuyu televizyonda konuşmayı doğru bulmadığını ancak partisinde kendisi de dahil olmak üzere herkesin eleştirilebilir bir pozisyonda olduğunu söyledi.

“Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri var” diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na yeniden aday olmasını istediğini dile getirdi.

Buna karşılık parti içi tartışmaları toplumun önüne getirmenin yanlış bir şey olduğunu savunan CHP Genel Başkanı, “Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur” dedi.

İmamoğlu, toplantıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere partinin sorunlarının partililerle konuşulmasından daha doğal bir şey olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, “Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz” demişti.

‘Kendi kendimin genel başkanlığını bitirmem doğru değil’

28 Mayıs seçiminde aldığı mağlubiyetin ardından parti genel başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Beni değiştirecek olan kurultay. Ben nasıl kendi kendimi değiştireyim? Bir partinin genel başkanını kurultay belirler. 100 yıldır bu böyle. Kendi kendimin genel başkanlığını bitirmem doğru değil. Bir partiyi yönetiyorsunuz. Kurallarına göre ilkelerine göre yöneteceksiniz. Partinin tüzüğü. hukuku, gelenekleri vardır.”

Özdağ ile protokol: ‘Konuşmam doğru değil’

Kaynak, HABERTÜRK

Programda, CHP liderine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi yaptığı görüşmeyle ilgili iddialar da soruldu.

Hafta başında T24’e röportaj veren Özdağ, “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile bir protokol olduğunu kabul etti ancak danışmanı dahil olmak üzere kimsenin bu protokolden haberdar olmadığını söyledi.

“İki kişinin namusuna teslim edildi” diye nitelediği söz konusu protokolle ilgili konuşmasının doğru olmadığını belirtti.

'Kurultay seçim öncesinde yapılmalı'

CHP’nin ve kendisinin 14 Mayıs seçimlerinde başarısız olduğuna yönelik iddiaları kendi içlerinde tartıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Eleştiriye hep saygım vardır. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ayrı bir şey. Biz bakarız, kendi içimizde hesaplaşırız” dedi.

Ancak kendisinin hala “geminin kaptanı” olarak tanımlayan CHP lideri, “Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır” dedi.