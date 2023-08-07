Kamboçya'da 38 yıldır başbakan olan Hun Sen, koltuğunu oğluna devrediyor

Kaynak, KITH SEREY/EPA-EFE/REX/Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Ülkenin yeni lideri Hun Manet

33 dakika önce

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, bugün yayımladığı yeni kararnameyle uzun yıllardır iktidarda olan Hun Sen'in oğlu Hun Manet’i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Böylelikle Güneydoğu Asya ülkesinde 38 yıl sonra ilk kez başbakan değişmiş olacak.

Yeni lider ve kabinesinin göreve gelmesi için parlamentoda bir güven oylaması kazanması gerekiyor. Oylama ay sonunda yapılacak.

Güven oylaması, iktidar partisinin, muhaliflerin hileli olarak nitelendirdiği seçimde ezici bir zafer elde etmesinin ardından bir tür formalite olacak.

İktidar partisi olan Kamboçya Halk Partisi (CPP) 125 koltuklu parlamentoda 120 koltuk kazandı.

Ana muhalefet partisi seçime sokulmadı.

Geçen ay, 38 yıllık yönetimini sonlandıracağını ve gücü oğluna devredeceğini söyleyen Hun Sen, iktidarı süresince savaş yıllarından sonra ülkede istikrarı sağlamış ancak demokrasiyi baskılamıştı.

Khmer Kızıl Ordusu rejiminin düşmesinin ardından iktidara gelen Hun Sen, yıllar içerisinde giderek daha da otoriterleşti. Muhaliflerini hapse atmak ya da sürgüne göndermek gibi yöntemlere başvurdu.

Hun Sen mecliste ve yönetimde önemli görevlere devam edecek.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Hun Sen (solda) ve Hun Manet (sağda)

45 yaşındaki Hun Manet, Kamboçya'nın ordu komutanı olmasına rağmen siyasette büyük ölçüde deneyimsiz bir isim.

Ülkenin yeni lideri, ABD ve İngiltere'de eğitim aldı. Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi elde etti.