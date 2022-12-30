1 Ocak'ta hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

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11 dakika önce

Yeni yılla birlikte e-ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun ve konaklama vergisi ile eğlence vergisinin yanı sıra esnafı ve reel sektörü de ilgilendiren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek.

1 ocak 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeleri derledik.

Kuyumculara yetki belgesi şartı

1 Ocak’tan itibaren kuyumcu esnafların ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesine sahip olması gerekiyor.

Kuyumcuların evrakları eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması bekleniyor.

Yetki belgesi başvuruları, Ticaret Bakanlığı’nın (https://ktbs.ticaret.gov.tr) Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden T.C. vatandaşları tarafından e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılıyor.

Elektronik ticaret kanunla düzenleniyor

Elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi için yürürlüğe konduğu belirtilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik çeşitli düzenlemeler getirildi.

Net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan elektronik hizmet sağlayıcıları lisanslandırılacak; satıcılar, kendilerine ait verileri diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.

Net işlem hacmi 30 milyar TL ve işlem sayısı 100 binin üzerindeki e-ticaret hizmet sağlayıcılarının, piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunması önlenecek.

Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 binin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ise pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getirilecek.

Öte yandan bu düzenlemeyi, piyasada rekabeti ve büyümeyi ortadan kaldıracak düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle eleştirenler de var.

Otellerde kalanlara yüzde 2 konaklama vergisi geliyor

Yılbaşında yürürlüğe girecek konaklama vergisine göre; otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Yüzde 10’luk eğlence vergisi kalkıyor

Konser, spor müsabakası, tiyatro, sinema ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi 1 Ocak itibarıyla alınmayacak.

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Evcil hayvanları çipletme zorunluluğu

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih 31 Aralık. İl ve ilçelerin tarım müdürlüklerinde ve özel veterinerlerde çip taktırma işleminin yapılabiliyor.

1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındığı belirtiliyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, başvuru ve işlem sayılarına göre süre uzatımı yapılabileceğini söyledi.

Vergi mükelleflerine e-Defter zorunluluğu getiriliyor

2021 yılında cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin 1 Ocak 2023'e kadar e-Defter uygulamasına geçmesi gerekiyor.

Ayrıca 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek.

Tüzel kişi olan mükelleflerin www.edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu taahhütnamesini doldurması ve başvuruyu yapan kurumun sahip olduğu mali mühür ile onay vermesi gerekiyor.

Mükellef gerçek kişilerin ise yine adreste yer alan başvuru formunu ve taahhütnameyi doldurup mali mühür ya da nitelikli elektronik imza ile onay vermesi gerekiyor.

Kuaför ve güzellik salonlarına bir gün tatil uygulaması ertelendi

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023'e ertelenmişti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamayı bir kez daha, bu kez 1 Temmuz 2023'e erteledi.

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İnşaat alanı 5 bin metrekareden büyük binalara yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan binaların enerji performans sınıfının en az B olacak şekilde inşa edilmesini zorunlu hale getirdi.

1 Ocak'tan itibaren başlayacak uygulama ile “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine aşamalı olarak geçiş yapılacak.

Bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan yurt dışı fuar destekleri

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında ihracatçılara 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacağını açıklamıştı.

Yılbaşında yürürlüğe girecek İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar desteklerinin devreye sokulması hedefleniyor.