Türkiye'de plastik geri dönüşüm sektöründe çalışanlar solunum ve cilt hastalıklarından şikayetçi

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30 dakika önce

İ﻿nsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bugün yayımlanan raporunda Türkiye'de plastik geri dönüşüm tesislerinde çalışanların ve tesis çevresinde yaşayanların temel sağlık haklarının tehdit altında olduğunu söylüyor.

"Sanki Bizi Zehirliyorlar: Türkiye'de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri" adlı çalışma kapsamında Adana ve İstanbul'da plastik geri dönüşümü tesislerinde çalışan ve tesislere yakın yaşayan 64 kişiyle görüşüldü.

Bu kişiler, solunum hastalıkları, kronik baş ağrısı ve cilt sorunlarından şikayetçi olduklarını, çalışırken koruyucu ekipmana ve meslek hastalıkları için sağlık hizmetlerine erişimleri olmadığını paylaştı.

G﻿eri dönüşüm, plastik atıklar için daha çevreci bir atık yönetimi tekniği olsa da dönüşüm sürecinde plastiğin içindeki toksik maddelerin tekrar yüzeye çıkması bu işlemi yapan kişiler için çok tehlikeli olabiliyor.

Y﻿ayılan zehirli toz veya dumanların solunması kanser ve üreme hastalıkları dahil yaşam boyu sürebilecek önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ancak HRW araştırması kapsamında Adana ve İstanbul'daki tesislerde çalışan kişiler, tesis yöneticileri ve sağlık çalışanları geri dönüşüm sürecinin yarattığı hava kirliliği tehlikeleri hakkında güncel bilgiye sahip olmadıklarını ve bu tehlikeleri nasıl önleyeceklerini bilmediklerini ifade ediyor.

Araştırma kapsamında görüşleri alınan kişiler geri dönüşüm alanında denetim eksikliği olduğunu, tesislerde çevresel ve sağlık tehlikelerinin düzenli bir şekilde değerlendirilmediğini aktarıyor.

Bu kişiler, denetim eksikliğinin aynı zamanda bazı tesislerin lisanssız çalışmasına yol açtığını öne sürüyor.

Ç﻿evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık Bakanlığı BBC Türkçe'nin gönderdiği sorulara haberin yayımlanma saatine kadar geri dönüş yapmadı.

Kaynak, Getty Images

Türkiye, AB'nin en çok plastik atık gönderdiği ülke

2﻿020 yılında Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin en çok plastik atık gönderdiği ülkeydi ve toplam 450 bin ton gönderilmişti.

B﻿u atıkların neredeyse yarısı Adana'daki tesislerde işlendi.

A﻿dana'da 167, İstanbul'da ise 232 lisanslı plastik geri dönüşüm tesisi bulunuyor.

Bu iki şehre odaklanan r﻿aporda, tesislerin bir kısmının yasalara aykırı şekilde yerleşim alanlarına, sağlık kurumlarına, okullara ve parklara çok yakın konumlandığını ve bunun ciddi bir çevre ve sağlık riski yarattığına dikkat çekiliyor.

G﻿örüşülen yerel halk, tesislerden gelen yoğun kokular ve hava kirliliğinin, uyumalarına, pencerelerini açmalarına ve dışarıda vakit geçiremelerine engel olduğunu paylaşıyor.

'Tehlikeli çocuk işçiliği'

H﻿RW çalışması kapsamında görüşülen kişilerin beşinin 18 yaş altında olduğu, dokuzunun ise 18 yaş altındayken geri dönüşüm sektöründe çalışmaya başladıklarını söylemesi dikkat çekiyor.

U﻿luslararası ve Türk hukukuna göre çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir iş 'tehlikeli çocuk işçiliği' olarak sınıflandırılıyor ve tamamen yasaklanıyor.

H﻿RW araştırmacılarının görüştüğü çalışanlar aynı zamanda asgari ücretin altında ücret aldıklarını ve haftanın 6 günü, 12 saat boyunca çalıştıklarını aktarıyor.

Ç﻿alışanlar güvencesiz bir şekilde çalıştırıldıklarını, işlerini kaybetme korkusu yüzünden tehlikeli koşullar hakkında şikayette bulunamadiklarını ifade ediyor.