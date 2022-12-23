Afganistan'da Taliban'dan kadınlara üniversite yasağı: 'Geleceğime uzanan tek köprüyü de yıktılar'

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27 dakika önce

Afganistan'da Taliban, hafta başında kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı. Üniversite kapısından geri çevrilen öğrenciler, gelecek için umutlarını yitirdiklerini söylüyor.

Taliban'ın geçen yıl iktidara gelmesinden bu yana kadınlara resmi eğitim neredeyse tamamen yasaklandı.

Söz konusu kararın ardından üniversitelerde umutsuzluk, tepki ve zaman zaman da gözyaşı hakim.

Üniversite kapılarında protesto gösterileri düzenleniyor ancak Taliban'ın kolluk kuvvetleri bu gösterileri de şiddetle dağıtıyor.

BBC'ye konuşan Afgan kadınlar, yaşadıkları hayal kırıklığı ve öfkeyi anlattı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Taliban üniversite girişlerinde kadınları geri çeviriyor.", Duration 2,00 02:00 Video altyazısı, Taliban üniversite girişlerinde kadınları geri çeviriyor.

Kabil Üniversitesi'nden bir öğrenci, "Geleceğime uzanan tek köprüyü de yıktılar" diyor.

Siyaset Bilimi 3. sınıf öğrencisi bir kadın ise "Kadınlara eğitim verilmezse gelecekten nasıl umutlu olabiliriz?" diye soruyor.