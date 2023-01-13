Elvis'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley 54 yaşında öldü

57 dakika önce

Priscilla Presley kızı için, “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı" dedi.

Anne Presley, "Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz." mesajını da paylaştı.

Annesi ile birlikte geldiği gecede, Austin Butler’ın babasını canlandırdığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almasını izledi.

Lisa Marie Presley, Michael Jackson ile de evlilik yaptı

Yıldız isim pop efsanesi Michael Jackson, aktör Nicholas Cage ve müzisyenler Danny Keough ve Michael Lockwood ile yaptığı bir evliliklerle de konuşuldu.