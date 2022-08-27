Kılıçdaroğlu, Peker’in SPK iddialarının ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

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27 Ağustos 2022, 19:55 +03 Güncelleme 16 dakika önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in bugün Twitter’dan paylaştığı yolsuzluk iddialarının ardından suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan ana muhalefet lideri, “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK” ifadelerini kullandı.

Peker, kullandığı Deli Çavuş adlı Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımlarda eski Bank Asya Yöneticisi ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakcı'nın bir yolsuzluğa karıştığını, iş insanlarından para istediğini iddia etmişti.

Peker Adana merkezli yolsuzluk örgütünün, rahatsız oldukları iş insanları hakkında Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı’ya haber yaptırdığını öne sürmüştü.

Sosyal medyada Hürriyet gazetesinin bundan birkaç saat sonra, internet sitesinde Burak Taşçı’nın sayfasında yer alan tüm yazıları kaldırdığı iddia edilse de internet arşivi sitesi archive.org’da, bu sayfanın önceden de boş olduğu görülüyor.

Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bu iddiaların ardından bir açıklama yapmadı.

Taşkesenlioğlu hakkında kısa süre önce başka bir Twitter hesabı da mevzuata aykırı işlem iddiasında bulunmuş, Taşkesenlioğlu ise bunun bir iftira olduğunu söyleyerek 22 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Peker’in iddialarında adı geçen diğer isimler de henüz bir açıklama yapmadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'den kaçan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor.