Belçika hükümetinden hane başına aylık yaklaşık 200 euro enerji yardımı

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33 dakika önce

Y﻿usuf Özkan | Lahey

Belçika federal hükümeti, yaklaşan kış öncesi yaşanan fiyat artışlarına karşı aileler, serbest meslek sahipleri ve şirketler için enerji desteğinde bulunma kararı aldı.

Başbakan Alexander De Croo, kış aylarında hane başına her ay 135 euro doğalgaz ve 61 euro elektrik yardımı yapılacağını açıkladı.

Ayrıca ısıtma için akaryakıt kullanan hanelere de 300'er euroluk çek verilecek.

Koalisyon hükümeti içinde, artan enerji fiyatlarına karşı halkın korunması konusunda bir süreden beri devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Başbakan De Croo'nun, Twitter hesabından duyurduğu anlaşmaya göre, enerji yardımı, değişken türdeki tüm doğalgaz ve elektrik sözleşmeleri ile 1 Ekim 2021'den sonra imzalanan veya yenilenen sabit sözleşmeleri kapsayacak.

Enerji desteğinden aylık geliri en fazla 3 bin euroya kadar olan yalnız yaşayanlar ile aylık kazancı toplam 5 bin euro olan çiftler yararlanabilecek.

Belçika'da yaşayanlara, Kasım ve Aralık aylarında hane başına 135 euro doğalgaz ve 61 euro elektrik yardımı ödenecek. Ödemeler, enerji faturalarından düşülecek.

Hükümet, yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen Belçika'daki serbest meslek sahipleri ve işletmeler için ek destek sağlayacak.

İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri ertelenecek. Koronavirüs salgını dönemindeki gibi, enerji krizi konusunda da 1 Ekimden itibaren bir geçici işsizlik sistemi oluşturulacak.

İşletmeler ve serbest meslek sahipleri için doğalgaz ve elektrikten alınan için özel tüketim vergileri Kasım ve Aralık aylarında en aza indirilecek. Katma değer vergisi (KDV) indiriminin de süresi uzatılacak.